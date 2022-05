Marburg: Fußgänger stirbt bei Zusammenstoß mit Fahrrad

Auch die schnelle Fahrt ins Krankenhaus kann einen 46-jährigen Marburger nicht retten. Er stirbt im Klinikum an den Folgen eines Zusammenstoßes mit einem Radfahrer. Symbolfoto: dpa

MARBURG - In der Nähe der Deutschhausstraße in Marburg sind am Sonntag, 29. Mai, ein Radfahrer und ein Fußgänger zusammengestoßen. Der Fußgänger starb später im Krankenhaus.

Der 21-jährige Radfahrer aus Marburg sei gegen 13.05 Uhr die abschüssig verlaufende Deutschhausstraße aus Richtung Pilgrimstein kommend entlanggefahren. Etwa in Höhe des Eingangs zur Uni-Bibliothek sei von rechts kommend auf einem Verbindungsweg ein 46-jähriger Fußgänger hinter einer Gebäudeecke hervorgekommen und sei mit dem Radfahrer kollidiert, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Beide kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, wo der 46-jährige Marburger später seinen Verletzungen erlag. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg wurde ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfalls beauftragt. Zeugen des Unfalls, die der Polizei noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter Telefon 0 64 21-40 60 zu melden.