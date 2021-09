Marburg: Fußgängerin unsittlich berührt, Polizei sucht Zeugen

Nachdem am Sonntagabend in Marburg ein Mann eine Fußgängerin unsittlich berührt hat, bittet die Polizei nun um Mithilfe. (Foto: Archiv)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - In Marburg hat ein unbekannter Mann am vergangenen Sonntag eine Fußgängerin umarmt und ihr dabei unter den Rock gefasst. Die 28-Jährige war abends mit ihrem Hund unterwegs und bemerkte den Mann bereits auf der Ludwig-Schüler-Brücke in Richtung Ludwig-Schüler-Park. Als dieser sie an der Treppe Richtung Rudolf-Bultmann-Straße unvermittelt umarmte und unsittlich berührte, löste sie sich aus der Umarmung und schrie ihn an. Der Mann flüchtete daraufhin gegen 22 Uhr in Richtung des Parks.

Beschreibung: etwa 25 Jahre alt, 180 cm groß, schlank, auffallend helle Haut, dunkle Haare, schmale Augenbrauen und dunkle Augen. Bekleidet war er mit einer dunklen Basecap, einer blauen Trainingsjacke mit weißen Streifen an den Armen und einer roten Trainingshose. Er sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent.

Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen traf die Polizei den Tatverdächtigen nicht mehr an. Die Kripo Marburg bittet daher um Mithilfe: Wer kennt den beschriebenen Mann? Wer hat den beschriebenen Sachverhalt beobachtet? Insbesondere bittet die Kripo den Radfahrer, der zur Tatzeit an den beiden Personen in Richtung Ortenberg vorbeifuhr, sich zu melden. Hinweise bitte an: 06421/406-0.