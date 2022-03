Marburg-Gutschein als Jubiläums-Sonderedition

Zum Stadtjubiläum Marburg800 präsentiert das Stadtmarketing eine Sonderedition des Marburg-Gutscheins: 22 Euro für das Jahr 2022 im Marburg800-Design. Foto: Stadtmarketing Marburg

MARBURG - Zum Stadtjubiläum Marburg800 gibt das Stadtmarketing eine Sonderedition des Marburg-Gutscheins heraus. Er hat einen Wert von 22 Euro.

Mit einem Farbspiel in den Marburg800-Farbtönen Rot, Gelb und Blau setzt sich die Sonderedition von den bekannten Varianten ab. "Mit der Sonderedition landet ein Stück Marburg800 im Geldbeutel. So kann man mit dem Verschenken von Marburg-Gutscheinen gleichzeitig Marburger Unternehmen im Jubiläumsjahr unterstützen", sagt Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD). Die Sonderedition ist bei allen derzeit geöffneten Verkaufsstellen verfügbar. Zudem gibt es den Marburg-Gutschein weiterhin in den bekannten Varianten mit 10 und 20 Euro.

Verfügbar mit einem Wert von 10, 20 und 22 Euro, ist der Gutschein bei über 200 Unternehmen in der Stadt einlösbar. Die Spannweite reicht von Fachgeschäften über Dienstleistungsunternehmen bis hin zu Restaurants und Cafés. Auch der Wocheneinkauf lässt sich mit Marburg-Gutscheinen bezahlen. Seit dem Neustart Anfang 2015 im Scheckkarten-Format wurden nach Angaben des Stadtmarketings Gutscheine im Wert von über fünf Millionen Euro verkauft.