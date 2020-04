Marburg hat eine neue Integrationsbeauftragte

Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies begrüßte Xiaotian Tang in ihrem neuen Ehrenamt als Integrationsbeauftragte der Universitätsstadt Marburg. Foto: Patricia Grähling, Stadt Marburg

Marburg (red). Xiaotian Tang ist die zweite Integrationsbeauftragte der Stadt Marburg. Der Magistrat hat die Studentin aus China in dieses Ehrenamt bestellt. Tang folgt auf den Politologen Shérif Korodowou, der 2018 erstmals diese Position besetzte.

"Das Miteinander der Kulturen zu fördern und damit das Zusammenleben in Marburg weiter zu verbessern, ist das Ziel unserer Integrationsbeauftragten", erklärte Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies (SPD) bei der Berufung Xiaotian Tangs in das Ehrenamt.

Diese neue Aufgabe aufzunehmen erfreue die Studentin aus Xian in China sehr. "Ich möchte mich für das Miteinander der unterschiedlichen Kulturen in Marburg einsetzen. Zum einen möchte ich Ausländern und Migranten motivieren, die deutsche Kultur besser kennenzulernen und sich zu integrieren, zum anderen überlegen, was die Stadt noch mehr tun kann, damit alle Menschen sich hier zuhause fühlen."

Tang lebt seit 2011 in Marburg. Sie hat zunächst einen Masterstudiengang in Soziologie und Sozialforschung absolviert und studiert nun in einem zweiten Master Politikwissenschaft.

"In Marburg verbringe ich die bisher schönste Zeit in meinem Leben", sagte die 30-Jährige. "Zugegeben - anfangs kam mir die Stadt schon sehr klein vor." Zum Vergleich: Ihre Heimatstadt Xian hat rund vier Millionen Einwohner. "Man muss Zeit investieren, um das Leben hier zu verstehen", so Tang. Mittlerweile kenne sie auch viele andere Städte in Deutschland und Marburg finde sie am schönsten.