Marburg investiert 68 Millionen Euro in die Schulen

MARBURG - Zum zweiten Mal legt die Stadt Marburg ein Bildungsbauprogramm (BiBaP II) für die Schulen in der Unistadt auf. Es ist mit der Rekordsumme von 68 Millionen Euro ausgestattet. Im Laufe von sechs Jahren werden damit 26 Baumaßnahmen finanziert. Mit dem ersten BiBaP hatte die Stadt 30 Millionen Euro für 29 Maßnahmen an 22 Schulen bereitgestellt.

"Gute Bildung für alle ist eine der wichtigsten Zukunftsinvestitionen. Es ist unsere gemeinsame Pflicht als Gesellschaft, unsere Kinder mit der besten Vorbereitung und den besten Möglichkeiten ins Leben zu schicken", sagte Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD). Mit dem neuen Schulinvestitionsprogramm bringe Marburg so viel Geld auf wie wohl kaum eine andere Stadt dieser Größe.

Bildungsdezernentin Kirsten Dinnebier (SPD) erklärte, ganz im Sinne des Ziels der Klimaneutralität bis 2030 stehe dabei die energetische Sanierung im Fokus: "Neben Erneuerung und Sanierung werden wir aber auch in die Arbeitsbedingungen der Lehrer und Schüler investieren, in ein verbessertes Raumangebot, in die Schulentwicklung und in die Inklusion und Barrierefreiheit." Außerdem gebe es Projekte im Bereich der Digitalisierung - und zwar über die Mittel des Digitalpakts hinaus. Für den Digitalpakt würden noch einmal 27 Millionen Euro veranschlagt. Oberbürgermeister Spies verwies darauf, dass die Stadt damit eine verlässlich planbare Summe für die Investitionen an den Schulen sichergestellt habe. Das Bauamt habe eine feste Aufgabenliste, die Schulgemeinden seien beteiligt gewesen bei der Erstellung der Liste. Vier Schulen hatten keinen Antrag gestellt, da deren Wünsche bereits im ersten BiBaP berücksichtigt wurden. "Nicht alle Wünsche der anderen Schulen können mit BiBaP II erfüllt werden, aber es ist eine gute Mischung aus den verschiedenen Wünschen und Notwendigkeiten entstanden", so die Bildungsdezernentin Kirsten Dinnebier.

Stadt plant mit sechs

Jahren Umsetzungszeitraum

Die Stadt plant derzeit damit, die 68 Millionen Euro in den Jahren 2023 bis 2028 zu investieren und damit alle festgelegten Projekte umzusetzen. Sowohl die Zeitplanung als auch die Kostenplanung können aufgrund der sehr dynamischen und unübersichtlichen Lage im Baubereich nicht endgültig festgelegt werden. Ein Abschluss aller Arbeiten im BiBaP II ist deshalb möglicherweise auch erst nach 2028 denkbar.