Marburg: Jetzt für Freizeitplätze anmelden

Es gibt noch freie Plätze für die Segelfreizeit mit Ziel Hanse Sail. Foto: Zerum-Ueckermünde

MARBURG - Es gibt noch freie Freizeitplätze der Jugendförderung der Stadt Marburg für Jugendliche in den Sommerferien.

Die Segelfreizeit Stettiner Haff/Ueckermünde richtet sich an Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren. Gesegelt wird auf dem Stettiner Haff und auf der Ostsee. Ziel ist die Hanse Sail in Rostock. Vorher werden die Teilnehmer mit dem Segel-Einmaleins vertraut gemacht. Das Schiff, die "Wappen von Ueckermünde", steuern die Jugendlichen unter fachkundiger Anleitung selbst. Die Segelfahrt findet von Donnerstag, 4. August, bis Donnerstag, 11. August, statt. Die Kosten belaufen sich auf 560 Euro. Eine Ermäßigung ist möglich.

Expedition ins Land der tausend Seen: Die Mecklenburgische Seenplatte garantiert eine aktionsgeladene Ferienzeit für 10- bis 14-Jährige. Aktives Entdecken, Beobachten und Forschen, aber auch Spiel und Spaß im und um das Wasser lassen keine Langeweile aufkommen. Ausflüge in das Müritzeum in Waren oder in den Saurierpark in Oranienburg, sind Höhepunkte der Aktivfreizeit. Entdecker gehen von Dienstag, 26. Juli, bis Donnerstag, 4. August, auf Expedition. Die Kosten betragen 370 Euro. Auch hierfür ist eine Ermäßigung möglich.

Bei der Jungenfreizeit "seven4boys" sind noch wenige Plätze frei. Die Jungen im Alter von 11 bis 13 Jahren sind dabei von Samstag, 20. August, bis Freitag, 26. August, unterwegs. Auch die "Chill-Out- und Actionfreizeit" am Edersee ist fast ausgebucht. Das Angebot ist für Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren und findet von Samstag, 27. August, bis Freitag, 2. September, statt. Weitere Infos auf www.hausderjugend-

marburg.de/tag/freizeiten/.

Informationen zur Anmeldung gibt es bei Verena Becker, Telefon 0 64 21-2 01 14 52,

E-Mail: verena.becker@

marburg-stadt.de.