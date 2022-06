Marburg: Ladendieb sprüht Pfefferspray - mehrere Verletzte

Die Polizei Marburg sucht weiterhin nach einem Ladendieb. Symbolfoto: VRM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - Ein ertappter Ladendieb sprühte am Donnerstag, 23. Juni, um kurz nach 20 Uhr in einem gut besuchten Einkaufszentrum in der Marburger Universitätsstraße mit Reizgas, um zu flüchten. Insgesamt behandelte der Rettungsdienst zehn Personen, von denen zwei zwecks weiterer Untersuchungen ins Krankenhaus kamen. Über weitere Verletzte liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Das teilt das Polizeipräsidium Mittelhessen mit.

Dieb ist weiterhin flüchtig

Das Einkaufszentrum sei wegen der notwendigen Lüftungsarbeiten der Feuerwehr für insgesamt anderthalb Stunden geräumt und gesperrt gewesen. Dem Täter sei trotz intensiver Fahndung die Flucht mitsamt seiner erbeuten alkoholischen Getränke gelungen. Die Kripo hofft aufgrund der Beschreibung auf Hinweise, die zur Identifizierung des Mannes führen: Der Gesuchte sei circa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, schlank und dunkelhäutig. Er habe Deutsch mit Akzent gesprochen. Der Mann habe eine rote Baseballkappe mit dem Schild nach hinten, eine schwarze Nike-Hose und ein graues Nike-Oberteil getragen. Er hatte laut Polizei eine dunkle Sonnenbrille auf und einen blauen Trolley bei sich. Wer kennt diese Person? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung beitragen? Die Polizei bittet ferner die bislang noch nicht von der Polizei registrierten, durch das Reizgas verletzten Personen, sich unter Telefon 06421-4060 zu melden.