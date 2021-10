Marburg: Maskierter bedroht Tankstellen-Angestellten mit Messer

Die Polizei in Marburg sucht nach einem Tankstellenüberfall noch immer nach dem Täter. Symbolfoto: Edgar Meistrell

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - Am frühen Samstagmorgen ist eine Tankstelle in der Marburger Schwanallee überfallen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, passierte die Tat gegen 1.40 Uhr.

Nach den ersten Ermittlungen ist bisher unbekannte Täter zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß, vermutlich 20 und 35 Jahre alt und hat eine schmale, sportliche Figur. Zur Tatzeit trug er eine graue Kapuzenjacke mit orangefarbenen Elementen, eine schwarze Mütze, schwarze Jeans und dunkle Schuhe. Der Mann hatte dunkle Augenbrauen.

Als er in der Tankstelle war, hatte er die Kapuze der Jacke auf dem Kopf, einen schwarzen Mundschutz auf Mund und Nase und schwarze Handschuhe an. Der Gesuchte betrat zu Fuß das Tankstellengelände und schließlich den Verkaufsraum. Er bedrohte den allein anwesenden Angestellten mit einem Messer und zwang ihn zum Öffnen der Kasse. Der Täter nahm sämtliche Geldscheine heraus und flüchtete letztlich über die Frankfurter Straße in Richtung Innenstadt.

Die Fahndung nach ihm verlief erfolglos, teilte die Polizei mit.

Wem ist die beschriebene Person in der Nacht noch aufgefallen? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des Täters beitragen könnten? Hinweise nimmt die Kripo Marburg unter Telefon 0 64 21-40 60 entgegen.