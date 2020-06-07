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Sonntag, 07.06.2020 - 18:00
3 min

Marburg Mensa setzt auf "flexible Lösungen"

Das Marburger Studentenwerk möchte den Betrieb in Mensa und Cafeterien nach und nach bedarfsgerecht wieder hochfahren. 100 von 115 Mitarbeitern sind in Kurzarbeit.

Von Heiko Krause
Derzeit hält der Verpflegungsbetrieb des Studentenwerks nur ein stark reduziertes Angebot vor. Wann die Mensa am Erlenring mit dem großen Speisesaal wieder öffnet, ist noch völlig offen. Aber spätestens dann werden alle sich derzeit in Kurzarbeit befindlichen Mitarbeiter auch gebraucht. Foto: Heiko Krause

Derzeit hält der Verpflegungsbetrieb des Studentenwerks nur ein stark reduziertes Angebot vor. Wann die Mensa am Erlenring mit dem großen Speisesaal wieder öffnet, ist noch völlig offen. Aber spätestens dann werden alle sich derzeit in Kurzarbeit befindlichen Mitarbeiter auch gebraucht. Foto: Heiko Krause

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Fotos
Derzeit hält der Verpflegungsbetrieb des Studentenwerks nur ein stark reduziertes Angebot vor. Wann die Mensa am Erlenring mit dem großen Speisesaal wieder öffnet, ist noch völlig offen. Aber spätestens dann werden alle sich derzeit in Kurzarbeit befindlichen Mitarbeiter auch gebraucht. Foto: Heiko Krause

Derzeit hält der Verpflegungsbetrieb des Studentenwerks nur ein stark reduziertes Angebot vor. Wann die Mensa am Erlenring mit dem großen Speisesaal wieder öffnet, ist noch völlig offen. Aber spätestens dann werden alle sich derzeit in Kurzarbeit befindlichen Mitarbeiter auch gebraucht. Foto: Heiko Krause

Gut angenommen wird "Mensa To Go" in der kleinen Auszeit am Lahnufer. Foto: Heiko Krause

Gut angenommen wird "Mensa To Go" in der kleinen Auszeit am Lahnufer. Foto: Heiko Krause

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