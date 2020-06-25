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Donnerstag, 25.06.2020 - 16:40
3 min

Marburg plant Kulturmix statt Großevents

Der Sommer hat kalendarisch schon begonnen und zeigt sich auch wettertechnisch von seiner besten Seite. Doch Marburgs Eventkalender ist dieser Tage leer. Wie geht es nun weiter?

Von Manfred Hitzeroth
Menschenansammlungen wie hier beim Stadtfest "3TM" im vergangenen Jahr wird es in diesem Sommer nicht geben. Foto: Tobias Hirsch

Menschenansammlungen wie hier beim Stadtfest "3TM" im vergangenen Jahr wird es in diesem Sommer nicht geben. Foto: Tobias Hirsch

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