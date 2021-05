"Marburg spricht" startet am 17. Mai

Ab Montag können Marburger mitmachen und sich anmelden bei "Marburg spricht" - die Teilnehmer sollen sich dann am 4. Juli zum Dialog treffen. Foto: Stefanie Ingwersen, Stadt Marburg

MARBURG - Die Menschen bewegen sich in Filterblasen: Ob im Berufsleben, am Arbeitsplatz oder im Freundeskreis - die meisten lassen sich nur auf Gespräche und Menschen ein, die eine sehr ähnliche Meinung vertreten wie sie selbst. Die Stadt Marburg will Stereotype und Vorurteile abbauen, Gemeinsamkeiten identifizieren und einen Dialog zwischen Menschen mit unterschiedlichen Standpunkten fördern.

Als erste deutsche Stadt setzt Marburg daher das Dialogformat "Deutschland spricht" auf kommunaler Ebene um.

Antworten auf acht Fragen zu kontroversen Themen

"Deutschland spricht" war 2017 von Redakteuren des Nachrichtenportals ZEIT Online entwickelt worden, um Menschen, die politisch vollkommen unterschiedlich denken, als Gesprächspaare zusammenzubringen. Inzwischen wurden diese Gesprächsrunden nicht nur bundes- sondern auch weltweit mit mehr als 170 000 Menschen durchgeführt.

Aber wie funktioniert "Marburg spricht" genau? "Im Grunde handelt es sich dabei um eine politische Partnerschaftsbörse, die über eine Software Menschen, die politisch unterschiedlich denken, für Gespräche zusammenbringt", sagt Griet Newiger-Addy, Leitern des Fachdienstes Bürgerbeteiligung der Stadtverwaltung. Bei "Marburg spricht" beantworten Interessierte online acht Fragen zu kontroversen Themen mit "Ja" oder "Nein".

Zum Beispiel wird gefragt: "Werden Autofahrende in Marburg zu sehr benachteiligt?" oder "Sollten für mehr preiswerten Wohnraum Enteignungen ermöglicht werden?"

Ein Algorithmus bildet Paare aus jeweils zwei Teilnehmern, die die Fragen möglichst unterschiedlich beantwortet hatten.

Interessierte können sich ab Montag, 17. Mai, auf www.marburgspricht.de registrieren und Fragen beantworten. Ab Mitte Juni werden dann die Gesprächspaare durch die Software miteinander in Kontakt gebracht.

Geplant ist, dass sich die Teilnehmenden virtuell oder analog am Sonntag, 4. Juli, ab 16 Uhr, zum Dialog treffen - im Marburger Erwin-Piscator-Haus, im Park, in Videokonferenzen, per Smartphone oder an einem anderen Ort.

Den Dialogen vorgeschaltet ist eine per Livestream übertragene Auftaktveranstaltung ab 15 Uhr, die von dem Poetry-Slam-Meister Lars Ruppel moderiert wird.