Marburg: Student mit Eisenstangen verprügelt

MARBURG - Zwei Jugendliche schlagen auf einen Studenten ein: Die Kripo Marburg sucht Zeugen einer Auseinandersetzung, die sich in der Nacht zum Freitag, 17. Juni, wahrscheinlich zwischen 3 und 4 Uhr, auf der Baustelle gegenüber dem Marburger Oberstadtparkhaus am Pilgrimstein ereignet haben soll. Das teilt das Polizeipräsidium Mittelhessen mit. Nach bisherigen Polizei-Informationen trafen sich die Beteiligten zunächst vor einem Dönerladen gegenüber von der Soratpassage am Übergang Pilgrimstein/Rudolphsplatz. Von dort seien sie schließlich gemeinsam weiter über den Pilgrimstein auf die Baustelle gegangen.

Dort sollen die zwei Personen mit Eisenstangen auf einen 21 Jahre alten Studenten eingeschlagen und ihn dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt haben. Der Verletzte befinde sich mit Platzwunden, Armbrüchen und Hämatomen am ganzen Körper im Krankenhaus. Die Polizei erhielt erst gut 36 Stunden nach dem Vorfall durch Mitbewohner des Studenten Kenntnis von dem Geschehen.

Nach den ersten Befragungen bittet die Kripo um Hinweise, die zur Identifizierung der nachfolgend beschriebenen Personen führen könnten: Einer sei schlank, geschätzt zwischen 13 und 16 Jahre alt und augenscheinlich deutscher Herkunft gewesen. Er war zwischen 1,50 und 1,55 Meter groß und hatte dunkelblonde, kurze Haare. Vielleicht fiel er durch die Baseballkappe mit dem nach hinten gedrehten Schild auf. Außer "T-Shirt" sei zur Bekleidung nichts weiter bekannt.

Der andere sei etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und vermutlich nordafrikanischer Herkunft. Er habe etwas älter als sein Begleiter gewirkt, habe lockige, schwarze, etwas längere Haare und trug wohl ein schwarzes T-Shirt. Das Opfer selbst ist etwa 1,70 Meter groß, von sehr schlanker Statur und hat einen dunklen Hautteint. Wem ist diese Dreiergruppe vor dem Döner oder auf dem Weg durch den Pilgrimstein aufgefallen? Wer kann insbesondere die beiden mutmaßlichen Täter näher beschreiben oder Hinweise geben, die zur Identifizierung beitragen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Marburg, 06421-4060, entgegen.

