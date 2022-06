Marburg: Trio attackiert 22-Jährigen

In der Marburger Untergasse ist wieder ein Mann attackiert worden. Symbolbild: Chalabala/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - Nach den jüngsten Polizeimeldungen sollte man nachts um die Marburger Untergasse fürs Erste wohl besser einen Bogen machen. Nachdem dort in der Nacht zum Dienstag ein junges Pärchen überfallen und der Mann geschlagen und getreten worden war, spielte sich an selber Stelle am späten Dienstagabend wohl eine ähnliche Szene ab.

Nach bisherigen Informationen der Polizei schlugen und traten drei Personen um kurz nach 23 Uhr auf einen 22-Jährigen ein und ließen erst von ihm ab, nachdem sich Passanten schützend vor das Opfer stellten.

Die Polizei fahndete nach dem Trio, nahm aufgrund der Beschreibung zwei Tatverdächtige vorläufig fest und bittet jetzt um Hinweise zu dem nach wie vor flüchtigen Dritten. Der Gesuchte soll zwischen 15 bis 17 Jahre alt und etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß sein. Er hat dunkle Haare, ist sehr schlank und trug ein helles Oberteil.

Verknüpfte Artikel

Lesen Sie auch: 14-jähriger Wetzlarer sitzt in Untersuchungshaft

Die Polizei fragt: Wer kennt die tatverdächtige Person oder kann Hinweise geben, die zur Identifizierung beitragen könnten? Wer war zur Tatzeit in der Untergasse, hat den Vorfall gesehen und kann Angaben zum Tathergang machen? Wer hat die drei mutmaßlichen Täter gesehen und würde sie wiedererkennen? Die wichtigen Zeugen werden gebeten, sich mit der Marburger Kriminalpolizei unter der Nummer (06421) 4060 in Verbindung zu setzen.