Marburg: Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags

MARBURG - Aufgrund erster Ermittlungen steht der nach einer Auseinandersetzung in Marburg festgenommene 39 Jahre alten Mann unter dem dringenden Tatverdacht des versuchten Totschlags. Der zuständige Richter des Amtsgerichts Marburg erließ am Dienstagnachmittag, 7. Juni, den von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragten Haftbefehl. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft. Das teilt das Polizeipräsidium Mittelhessen mit.

Tatwaffe bislang nicht gefunden

Die Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 24 und 39 Jahren soll sich am Pfingstmontagabend, 6. Juni, um etwa 21.50 Uhr, auf dem Hermann-Cohen-Weg, rechtsseitig der Lahnterrassen etwa bei der Abendroth-Brücke in Marburg zugetragen haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der 39-Jährige im Verlauf der Auseinandersetzung mit einem Messer gezielt auf den 24-Jährigen eingestochen und dabei billigend in Kauf genommen haben, den Mann zu töten. Der 24-Jährige habe oberflächige Verletzungen am Kopf und Schnitt- beziehungsweise Stichverletzungen an einem Arm erlitten. Die medizinische Versorgung der nicht lebensgefährlichen Verletzungen erfolgte im Krankenhaus. Die Fahndung nach dem zunächst geflüchteten Beschuldigten endete laut Polizei kurze Zeit später mit dessen Festnahme. Auch er sei an Schulter und Hand leicht verletzt und sei medizinisch versorgt worden. Die Absuche nach der Tatwaffe sei bislang erfolglos gewesen. Die Ermittlungen zu dem genauen Tatablauf und zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Nach wie vor suchen die Ermittler zur Klärung des Geschehensablaufs auf dem Hermann-Cohen-Weg nach Zeugen: Wer hat die Auseinandersetzung gesehen? Wer kann Angaben zum Tathergang machen? Wer hat den Einsatz einer Waffe und/oder die Entsorgung dieser Waffe beobachtet? Hinweise hierzu bitte an die Kriminalpolizei Marburg, 06421-4060.

