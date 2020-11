Marburg wartet auf Aschenbrödel

Prinz (Pavel Travnicek) passt Aschenbrödel (Libuse Safrankova) in dem Film "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" den verlorenen Schuh an. Der Klassiker ist zwischen dem ersten Advent und dem Dreikönigstag in den ARD-Sendern zu sehen. Das Hessische Landestheater hat daraus ein Theaterstück gemacht - wann es zu sehen ist, hängt von den Corona-Lockdown-Regeln ab. Foto: WDR/DRA/ARD