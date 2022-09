Marburg will 3500 neue Wohnungen bauen

Dem aktuellen Immobilienmarktbericht der Universitätsstadt Marburg ist zu entnehmen, dass die Durchschnittskaltmiete in der Innenstadt bei 10 Euro pro Quadratmeter liegt.

Die Kosten für Wohnungseigentum liegen für neu gebaute Wohnungen inzwischen bei über 5000 Euro pro Quadratmeter.

Bauland gibt es kaum und die Preise schwanken. Der Durchschnittswert für den Kauf von Grundstücken ist in den Bereichen Kernstadt, Cappel, Marbach, Ockershausen und Wehrda auf 460 Euro pro Quadratmeter angestiegen.

"Die wirtschaftliche Gesamtsituation, der Umstand, dass für geförderte Mietwohnungen zunehmend die Sozialbindung endet und in den vergangenen Jahrzehnten die Wohnraumversorgung im Wesentlichen über frei finanzierte Privatinvestitionen erfolgte, legen nahe, dass in Zukunft ein möglichst großer Anteil an geförderten Wohnungen realisiert werden sollte, um bezahlbare Wohnungen auf den Markt zu bringen", schreibt die Gewobau in einem Memorandum vom Sommer. "Bei dem Bedarf von 3500 Wohnungen insgesamt sollte ein Anteil von circa 30 Prozent als geförderte Wohnungen mit einem Mietpreisniveau 20 Prozent unter der örtlichen Vergleichsmiete entwickelt werden."