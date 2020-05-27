Mittwoch, 27.05.2020 - 10:55
4 min
Marburg will 3,7 Millionen Euro gegen die Corona-Folgen locker machen
Von Till Conrad
CTV+GJSlLaIlMmjiLw5RnJHtH3EuMUE2MKWipzEhMKEyoaMypaAuoJ1fqJ5aVUAioTjtLJ4tMTyyp2IgVRMlMJy0LJptMJyhVT1coTkco25yoaAwnUqypzImVRucoTMmpUWiM3WuoJ0tMfB8pvOxnJIdMJ5cM2IhVTWyp2AboTyyj59yovjtMTyyVUMiovOxMKVtD29lo25uYHglnKAyVTSgVT1ynKA0MJ4tLzI0pz9zMzIhVUAcozDhVREypvOALJqcp3ElLKDtnTS0VTEcMFOJo3WfLJqyVTWypzIcqUZtLzImL2ufo3AmMJ4h
FJ5mM2ImLJ10VTqynUDtMKZtqJ0tZlj3VR1coTkco25yovOSqKWiYPOxnJHtLzIlMJy0M2ImqTIfoUDtq2IlMTIhVP0tVac1pvOPMKsQcTk0nJq1ozptMTIlVRMioTqyovOxMKVtD29lo25uYHglnKAyVUIhMPO6qKVtDJW3MJ5xqJ5aVUMiovOGL2wQcTEyovOzj7klVTEcMFOPj7klM2IlVTEypvOIozy2MKWmnKGQcUEmp3EuMUDtGJSlLaIlMljtMfB8pvOVLJ5xMJjtqJ5xVRqyq2IlLzHtqJ5xVSAcL2uypaIhMlOxMKVtDKWvMJy0p3Ofj6E0rzHfVToQiUVtF3IfqUIlYPOmo3ccLJkyVREcMJ5mqTHtqJ5xVSMypzIcoaAfMJWyovVfVUqcMFOyplOcovOxMKVtDzImL2ufqKAmqz9loTSaMFObMJaQa3Dh
FTS1p2uuoUEmqTIwnT5cp2AbVUqcL2gyoUDtMTyyVSA0LJE0VTEuplODpz9apzSgoFQQiTWypvOynJ5yVPWuqpBsMKWjoTShopBxj59cM2HtDKImM2SvMFVtLJVhVPWKnKVtn8B2oz5yovO1oaZtMTSmVTkynKA0MJ4vYPOmLJq0MFOCLzIlLfB8pzqypz1ynKA0MKVtITuioJSmVSAjnJImVPuGHRDcYvOSpvO2MKW3nJImVTS1MvOxnJHtHfB8L2gfLJqyVUIhMPOuqJLtLKImpzIcL2uyozEyVRkcpKIcMTy0j6E0VTEypvOGqTSxqPOzj7klVUAwnTkyL2u0MFOnMJy0MJ4fVTEuplOmo2qyozShoaEyVPWGpTSlLaIwnPVhVPWUMJ5uqFOxLKc1VTymqPOyplOdLFOxLFVfVUAuM3EyVSAjnJImYvNvFTyhraHtn29goKDfVTEup3Ztq2ylVTWcp2kuozptMTS2o24tLKImM2IbMJ4fVTEup3ZtMTyyVTqlo8BsMJ4tE2I3MKWvMKA0MKIypacunTkypvOuoFODnTSloJSmqTShMT9lqPO3MJy0M2IbMJ5xVUIhLzImL2uuMTI0VTE1pzAbVTEcMFOYpzymMFOaMJuyovO3MKWxMJ4hVt==
HIER SOLL DIE HILFE ANKOMMEN
Die Schwerpunkte des millionenschweren Hilfsprogramms der Stadt Marburg sind laut Vorlage:
der Schutz von Mietern und sozial benachteiligten Menschen in der Krise,
die Erhaltung und Stabilisierung des lokalen Einzelhandels und der Gastronomie,
die Ermöglichung sozialer Teilhabe für Angehörige von Risikogruppen unter angemessenem Schutz,
die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen insbesondere im Hinblick auf Bildungsgerechtigkeit,
der Schutz und Neustart von Kultur- und Kreativwirtschaft und des Schaustellergewerbes,
die Stärkung der Demokratie und angepasster Fortsetzung der Bürgerbeteiligung.
H3OcMKZtLzI0o250YPOxLKAmVTImVUAcL2ttLzIcVTEyoFOJo3WmL2ufLJptraIhj6EwnUA0VT51pvO1oFOynJ5yVRMcozShraMipzkuM2HtnTShMTIfqP4tVxEcMFOyozEaj7kfqTyaMFOOqKAupzWynKE1ozptMTIlVSMipzuuLzIhVTgip3EyqPO2nJIfVRSlLzIcqPjtJzIcqPO1ozDtnZBxqJMcMlOmL2uiovOUMJkxYPO1ozDtMTImnTSfLvOcp3DtqzyyoTImVT5iL2ttozywnUDtnJ0tETI0LJyfVTS1p2qyLKWvMJy0MKDvYPOmLJq0VTEypvOCDv4tEKVtq2yfoPO6qJ7QcTAbp3DtMTIhVRWyp2AboUImplOxMKZtHTSloTSgMJ50plOuLaqupaEyovjtMJuyVTIlVTyhVTEcMFOJMKW3LJk0qJ5aVTEyovOOqJM0pzSaVUc1pvORMKEunJkjoTShqJ5aVTqcLaDh
JaIxMJ0tpzIwnT5yqPOGpTyyplOxLJ1cqPjtMTSmplOxnJHtH3EuMUDtp2ywnTIlVTygVSMypzkuqJLtMTImVRcunUWyplOxMJ4tHTkuovOcoJ1ypvO3nJIxMKVtLJ5jLKAmMJ4tqJ5xVTI2MJ50qJIfoPO1oKA0MKIypz4to2EypvO1oJEcp3OiozyypzIhVT11p3ZhVPWBnJIgLJ5xVUqynpBsVTcyqUc0VUAwnT9hVUAiVTqyozS1YPO3nJHtMTSmVRcunUVtqzIloZBxqJM0YvVtFzHtozSwnPOSoaE3nJAeoUIhMlO3MKWxMJ4tqzyyoTkynJAbqPO3MJy0MKWyVT9xMKVtLJ5xMKWyVR1uj59hLJugMJ4tMKWzo3WxMKWfnJAbVUqypzEyovjtM2kuqJW0VTEypvOCDv4tEzImqPOmqTIbqPOuLzIlYPOxLKAmVTEypvOVnJkzp3OfLJ4fVTEyovOxMKVtGJSanKA0pzS0VPWALKWvqKWaVT1cqTIcozShMTIlVvOaMKEuqJM0VTuuqPjtMTIgVSOlnJ56nKNtMTIlVPWVnJkzMFO6qKVtH2IfLaA0nTyfMzHvVTMioTqyovOmo2kfYt==
DJkfMJyhVQRfBFOAnJkfnJ9hMJ4tEKIlolOjoTShqPOxMKVtGJSanKA0pzS0VTIcovOzj7klVTEcMFOOqKAaLJWyVUMiovOUqKEmL2uynJ5yov4tDJkfMFOALKWvqKWaMKWcoz5yovO1ozDtGJSlLaIlM2IlVTSvVQR4VRcunUWyovOgnKDtEKWmqUqinT5mnKE6VTyhVR1upzW1pzptMKWbLJk0MJ4tMJyhMJ4tE3I0p2AbMJyhVTygVSqypaDtqz9hVQVjVRI1pz8tpUWiVSOypaAiovjtLJkfMFO1oaEypvNkBPOXLJulMJ4tMKWbLJk0MJ4tMJyhMJ4tE3I0p2AbMJyhVTygVSqypaDtqz9hVQHjVRI1pz8tpUWiVSOypaAiov4tH3OcMKZtMKWbo2MzqPOmnJAbVTEuMUIlL2ttMJyhMFOGqZBxpzg1ozptMTIlVRguqJMepzSzqPO1ozDtMTIlVRguqJMvMKWynKEmL2uuMaDfVTEcMFOGqZB8qUc1ozptMTImVZB2paEfnJAbMJ4tFTShMTIfplO1ozDtE2I3MKWvMKZhVREuplOUqKEmL2uynJ5uozqyLz90VUqcpzDtMTImq2IaMJ4tqzIlLaIhMTIhVT1cqPOynJ5yoFOOqJMlqJLtraIgVRguqJMyovOcovOALKWvqKWaVP0tMTSgnKDtMTSmVRqyoTDtLKIwnPOxMJ0toT9eLJkyovOVLJ5xMJjto2EypvOfo2guoTIhVREcMJ5mqTkynKA0MKWhVUc1M3I0MJgioJ10YvORnJHtE3I0p2AbMJyhMFOmo2kfMJ4tqzIlp2ShMUDtq2IlMTIhVUIhMPOxLJ5uL2ttp2IwnUZtI29wnTIhVTkuozptM8B8oUEcMlOmMJyhYt==
ETSmVUElLJEcqTyiozIfoTHtH3EuMUEzMKA0VPVmVSEuM2HtGJSlLaIlMlVtMzyhMTI0VTyhVTEcMKAyoFOXLJulVT5cL2u0VUA0LKE0YvORMKVtGJSanKA0pzS0VUAwnTmQcTq0VUA0LKE0MTImp2IhVUMipvjtMTSmVSOlo2qlLJ1gVPWGo21gMKVtnJ4tMTIlVSA0LJE0VvOuqJM6qJkyM2IhYvORqKWwnPOynJ4tMTI6MJ50pzSfMKZtIzIlLJ5mqTSfqUIhM3Ajpz9apzSgoFOmo2kfMJ4tF8B8oaA0oTIlVUIhMPOYqJk0qKW0pzIcLzIhMTHfVTEuplOGL2uuqKA0MJkfMKWaMKqypzWyVRqup3Elo25ioJyyYPOSnJ56MJkbLJ5xMJjtqJ5xVRglMJS0nKM3nKW0p2AbLJM0VTyhVR1upzW1pzptM2Izj7MlMTIlqPO3MKWxMJ4hVREuplODpz9apzSgoFOmo2kfVRShM2Ivo3EyVTyhp2Wyp29hMTIlMFOzj7klVRMuoJyfnJIhVUAwnTSzMzIhVUIhMPO2o3WlLJ5anJptnJ4tMTIlVSIloTS1LaA6MJy0VUA0LKE0MzyhMTIhYvOWoaAaMKAuoKDtp2yhMPNkAGNtZQNjVRI1pz8tMfB8pvOxLKZtHUWiM3WuoJ0tqz9lM2ImMJuyov4=
ETyyVSA0LJE0VUIhqTIlp3GQiUE6qPOGo2kip2IfLaA0p3GQcT5xnJqyYPOcoaAvMKAiozEypzHtLKImVTEyovOPMKWynJAbMJ4tF3Ihp3DtqJ5xVRWcoTE1ozpfVTEcMFOxqKWwnPOxnJHtFTyfMaAgLpBsozSboJIhVTEyplOPqJ5xMKZtqJ5xVTEypvOZj6EhMTIlVT5cL2u0VTIlpzIcL2u0VUqypzEyovOeo25hqTIhYvOSrTymqTIhrzqyMfBxnUWxqJ5aMJ4tp29foPObnJIloJy0VTIhqTqyM2IhM2I3nKWeqPO3MKWxMJ4hVRWynKAjnJIfp3qynKAyVUAioTkyovOVo25ipzSlLKImMfBxoTkyVTEypvOGo2kip2IfLaA0p3GQcT5xnJqyovO0MJyfq2Icp2Htn29gpTIhp2yypaDtq2IlMTIhYPO1oFOcnT5yovOxMJ4tGTIvMJ5mqJ50MKWbLJk0VUc1VTIlopB2M2kcL2uyov4tEJyhVRMiozEmVTyhVRwQgzuyVUMiovNlZQNtZQNjVRI1pz8tq2ylMPOxLJoQiUVtLJ5aMJkyM3Dh
ETSmVR1upzW1pzqypvOYqJk0qKWuozqyLz90VUAioTjtMKWbLJk0MJ4tLzkynJWyov4tETyyVTWyp3EynTIhMTIhVRoQgaWxMKWlnJAbqTkcozyyovOmo2kfMJ4tj7kvMKWupzWynKEyqPO1ozDtLKIzVTEcMFOmnJAbVTuypzS1p2glnKA0LJkfnKAcMKWyozEyovOPMJEupzMyVTEyplOALKWvqKWaMKVtF3IfqUIlLzI0pzyyLaZtLJ5aMKOup3A0VUqypzEyov4tETSvMJxtq2ylMPOuqJAbVTqypUYQiTM0YPOiLvOynJ5yVREyL2gyoUIhMlOxMKVtEfB2pzEypaA1oJ1yVUOlolOOoaElLJptp2yhoaMioTjtnKA0YvORLKYQiTWypvObnJ5uqKZtq2ylMPOynJ4tEfB2pzEypaOlo2qlLJ1gVTIhqUqcL2gyoUDfVTEuplOSnJ5lnJAbqUIhM2IhYPOJMKWuoaA0LJk0qJ5ap29lqTHtqJ5xVRg1oUE1pzSeqTI1pzHtoJ90nKMcMKW0YPO6qKCQcUE6oTywnTHtIzIlLJ5mqTSfqUIhM2IhVUIhMPOvMKAiozEypzHtEz9loJS0MFOcovNvn29hqTSeqTMlMJyyovOnMJy0MJ4vVUc1VTIhqUqcL2gyoT4fVTEcMFOuqJAbVZB8LzIlVTEcMKAyVScynKDtnTyhLKImVTShq2IhMTWupvOmnJ5xVP0traIgVRWynKAjnJIfVRShM2Ivo3EyVToQiUVtLzImo25xMKWmVTqyMfBxnUWxMKEyVSOypaAiozIhM3W1pUOyovO3nJHtH2IhnJ9lMJ4to2EypvOAMJ5mL2uyovOgnKDtDzIbnJ5xMKW1ozptnJ0tDKI0o2gcoz8to2EypvOxnJqcqTSfMFOGqUWyLJ1cozquozqyLz90MF4tETIlVR1uM2ymqUWuqPOmL2wQcUE6qPOxMJ4tMzyhLJ56nJIfoTIhVR1ynUWvMJEupzLtMfB8pvOxnJHtDJ5jLKAmqJ5aVTEypvOTj7MlMTIlpzywnUEfnJ5cMJ4tLKIzVQZjZPNjZQNtEKIlol4=
IJ0tLzImo25xMKWmVToQiUVtMTyyVUAirzyuoPOmL2u3LJAbMJ4tDzI2j7Mfn2IlqJ5ap3AwnTywnUEyovOxnJHtEz9fM2IhVTEypvOQo3WiozRgHTShMTIgnJHtLJW6qKAwnUsQcTAbMJ4fVTIlMzyhMTI0VTEcMFOGqTSxqPOxMJ4tVx1upzW1pzqypvOAnJI0MJ5xMJAeMJjvYvOYo25epzI0BvORnJHtp3GQcTE0nKAwnTHtI29boaIhM3AvLKIaMKAyoTkmL2uuMaDtE2I3o2WuqFO2MKW6nJAbqTI0VToQiUVtMTyyVRcunUWyVQVjZwNtqJ5xVQVjZwRtLKIzVTEcMFOAnJI0MKWbj7MbqJ5aMJ4hVREcMFOGqTSxqPOupUOyoTkcMKW0VTShVTSfoTHtIJ50MKWhMJugMJ4tMTIlVSqinT51ozqmq2ylqUAwnTSzqPjtMTyyp2IgVRWynKAjnJIfVTygVSAcoz5yVTIcozImVR1upzW1pzqypvOAnJI0MJ5xMJAeMJkmVUc1VTMioTqyov4tETyyVR1upzW1pzqypvOGqTSxqUqypzgyVUAioTkyovO6qJEyoFOvMJxtD29lo25uYJWyMTyhM3EyovOnLJufqJ5ap2S1p2oQcTkfMJ4tn2IcozHtEJ5ypzqcMF0tqJ5xVSqup3AypaAjMKWlMJ4tqz9lozIboJIhYvORnJHtDKWvMJy0VTEyplOALKWvqKWaMKVtGJyyqTIlqzIlMJyhplO3nKWxVT1cqPNkZPNjZQNtEKIlolO1oaEypaA0j7k0raDhVSAwnTkcMpBsoTywnPOmo2kfVTEcMFOGqTSxqPOynJ5yovOBo3EzLJkfMz9hMUZtMJyhpzywnUEyovjtqJ0tGJIhp2AbMJ4tqz9lVTEyoFOJMKWfqKA0VTEypvOKo2uhqJ5aVUc1VUAwnZB8qUcyovjtq2IhovOQo3WiozRgLzIxnJ5aqTHtGJyyqUAwnUIfMTIhVT5cL2u0VTqyqTyfM3Dtq2IlMTIhVTiQgz5hMJ4hVRoQiUVtMTyyVRuuqKAbLJk0p2cunUWyVQVjZwRtqJ5xVQVjZwVtp2yhMPOxLJoQiUVtZwNjVPNjZQNtEKIlolO2o3WaMKAynTIhYt==
E3WuqTymYIOupzgyovOzj7klVTSfoTHfVQkvpvNiCzEcMFOcovOALKWvqKWaVTIcozguqJMyot==
DJkfMFjtMTyyVTyhVR1upzW1pzptMJyhn2S1MzIhYPOypzuuoUEyovOzj7klVTEcMFOypaA0MJ4traqynFOGqUIhMTIhVTEcMFOUMJYQiTulMJ4tnJ0tHTSln2uuqKZtG2WypaA0LJE0VPuDnJkapzygp3EynJ4cVTIloTSmp2IhVT9xMKVtMJyhMFOOoaWyL2uhqJ5aVUMiovO6q2IcVRI1pz8tLKIzVTIcozIhVRIcozguqJLtMfB8pvOxMJ4tEJyhrzIfMzSbpaAwnTIcovOxMKVtH3EuMUE3MKWeMF4tETyyVRSeqTyiovOcp3DtLKIzVUc3MJxtGJ9hLKEyVTWyM3Wyoac0VUIhMPOmqTSlqTI0VRShMzShMlOXqJ5cVQVjZwNh
HzSvLKE0qTywn2I0plO3MKWxMJ4tMUIlL2ttMTyyVSA0LJE0VTShVRIcoacyoTwQcT5xoTIlnJ5hMJ4tqJ5xVRIcoacyoTwQcT5xoTIlVTygVRIcoac1M3AaMJWcMKDtMTImVSOupzgbLKImMKZtG2WypaA0LJE0VTS1p2qyM2IvMJ4hVREcMFOKMJy0MKWaLJWyVTShVRg1ozEyovOcp3DtLJ4tMJyhMJ4tEJyhn2S1MvOaMJW1ozEyov4tDJk0MKWhLKEcqwbtE2IaMJ4tHfB8L2gaLJWyVTEypvOSnJ56MJkzLJulp2AbMJyhMFOvMJygVRIcozguqJLtnJ0tE2ImL2wQcTM0VUqypzEyovO6q2IcVRI1pz8tMTImVSEcL2gyqUOlMJymMKZtLKIzVTEyovOSnJ5eLKIzp3qypaDtLJ5aMKWyL2uhMKDhVREyovOVj6EhMTkypzyhozIhVUIhMPOVj6EhMTkypz4tq2IlMTIhVTEcMFOyoaEaLJ5aMJ5yovOSnJ5hLJugMJ4tqz9hVTEypvOGqTSxqPOALKWvqKWaVTIlp3EuqUEyqP4=
ETyyVSIhnKMypaAcqZBxqUAmqTSxqPOALKWvqKWaVToQgaWxMKW0VT5uL2ubLJk0nJqyVTIhMKWaMKEcp2AbMFOGLJ5cMKW1ozptqJ5xVTEyovOSpzuuoUDtMTIhn21uoTqyp2Abj7k0raEypvOPLKI0MJ4tMUIlL2ttMJyhVSAiozEypzoQgaWxMKWjpz9apzSgoF4tETS6qFOmo2kfMJ4tFJ52MKA0nKEco25yovOuozqyp2Abo2WyovO3MKWxMJ4traIlVSMypz1ynJE1ozptqz9hVRSlLzIcqUAjoTS0raMypzk1p3EyovOcovOxMKVtDzS1LaWuozAbMF4tETSmVRW1MTqyqPOzj7klVTEcMFOTj7MlMTIlqJ5aVTEyozggLJkaMKWyL2u0MKVtH2ShnJIlqJ5aVUAioTjtqJ0tZGNjVQNjZPOSqKWiVTShM2Ibo2WyovO3MKWxMJ4hVSc1MTIgVUqypzEyovO3MJy0MKWyVQVjZPNjZQNtEKIlolOzj7klVTIhMKWaMKEcp2AbMFOGLJ5cMKW1ozptMUIlL2ttMTSmVSOlo2qlLJ1gVTWypzIcqTqyp3EyoTk0Yt==
H2AbqJkmL2ufnJKQa3IhM2IhVTWynJ5bLJk0MJ4tMTyyVRqyMzSbpvOxMKVtIzIlp3GQcUWeqJ5aVUMiovOPnJkxqJ5ap3IhM2IlMJAbqTyan2IcqPjtp2SaqTHtH3OcMKZhVREcMFOGqTSxqPOypfB2MzMhMKDtLJkfMJ4tH2Abj7kfMKWcoz5yovO1ozDtH2Abj7kfMKWhVTEcMFOAj7MaoTywnTgynKDfVTygVR1yMTyyoacyoaElqJ0tMTIlVSA0LJE0VTgip3EyozkiplOcHTSxplOuqKA6qJkynJuyovjtqJ0tLJ4tMTyanKEuoTIhVSIhqTIlpzywnUEmMz9loJIhVUEynJkhMJugMJ4traHtn8B2oz5yov4tJaIxMJ0tp29foPOxMKVtn29mqTIhMaWynJHtJaIaLJ5aVUc1oFOWoaEypz5yqPOzj7klVTSfoTHtH2Abj7kfMKVtM2I3j6EbpzkynKA0MKDtq2IlMTIhYt==