Marburg: Zeugen gesucht nach Überfall auf Jugendlichen

Die Marburger Kripo sucht Zeugen eines Überfalls, der bereits am 16. Dezember stattgefunden haben soll.

MARBURG - Zeugen eines missglückten Überfalls auf einen 14-Jährigen sucht die Marburger Polizei. Das Opfer sei bereits am 16. Dezember gegen 17.30 Uhr, im Alten Kirchhainer Weg an der Ecke zur Höhlsgasse überfallen worden, teilte die Polizei jetzt mit. Der Jugendliche berichtete davon, plötzlich von einem aus der Höhlsgasse gekommenen, mindestens 1,90 bis zwei Meter großen Mann unter den Achseln gepackt, hochgehoben und durchgeschüttelt worden zu sein, teilte Polizeisprecher Martin Ahlich mit.

Als der Täter ohne loszulassen nach der heruntergefallenen Geldbörse und dem Handy griff, konnte sich der 14-Jährige durch einen gezielten Tritt zwischen die Beine des Angreifers aus dem Griff befreien. Beide rannten anschließend in entgegengesetzte Richtungen davon. Der Täter blieb ohne Beute. Bei dem Vorfall ging das Handy des 14-Jährigen zu Bruch.

Der Junge selbst blieb unverletzt. Das Opfer beschrieb den Angreifer als muskulös und komplett schwarz mit Jogginghose und Kapuzenpulli bekleidet. Die Kapuze war aufgesetzt und darunter eigentlich nur Augen und Mund sichtbar. Eventuell trug der Mann eine entsprechende Sturmhaube.

In seiner Vernehmung konnte sich der 14-Jährige noch an einen eventuellen Zeugen erinnern. Dabei soll es sich um eine vermutlich jugendliche Person gehandelt haben, die aber wohl Kopfhörer trug.

Wer befand sich am Donnerstag, 16. Dezember, gegen 17.30 Uhr im Alten Kirchhainer Weg / Ecke Höhlsgasse oder in unmittelbarer Nähe? Wer hat den geschilderten Vorfall beobachtet? Wem ist an diesem Tag ein fast zwei Meter langer, eventuell maskierter und mit schwarzem Jogginganzug bekleideter Mann aufgefallen? Wer kennt einen Mann, auf den die Beschreibung zutrifft? Hinweise nimmt die Kripo Marburg unter Telefon 0 64 21-40 60 entgegen.