Marburg: Zwei 14-Jährige wegen versuchten Totschlags in Haft

Marburg - Zwei bereits polizeibekannte 14-Jährige stehen unter dem dringenden Tatverdacht des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Die zuständige Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Marburg erließ die von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragten Haftbefehle. Beide Beschuldigte befinden sich in Untersuchungshaft. Das teilen die Staatsanwaltschaft Marburg und die Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf mit.

Täter haben auf einen 25-Jährigen eingetreten und eingeschlagen

Am Montag, 17. Oktober, sei es zwischen 20.30 und 21.15 Uhr vor der Marburger Mensa an den Lahnterrassen zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere Personen auf einen 25 Jahre alten Mann eingetreten und eingeschlagen hätten. Der Mann sei zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Bereits kurz nach der Tat habe die Polizei die beiden 14-Jährigen Jungen als mutmaßliche Täter vorläufig festgenommen. Dabei hätten sich diese gegenüber den Polizeibeamten „äußerst respektlos sowie hochgradig aggressiv” verhalten und hätten Widerstand geleistet. Die Polizei habe beide Beschuldigte zunächst nach den notwendigen Maßnahmen entlassen.

Nach weiteren Ermittlungen - insbesondere der Auswertung von Videoaufzeichnungen - habe sich der Tatverdacht gegen die beiden 14-Jährigen erhärtet. Zudem bestehe nunmehr der dringende Tatverdacht eines versuchten Tötungsdelikts, da beide bei Ausführung der ihnen zur Last gelegten massiven Schläge und Tritte den Tod des 25-Jährigen Opfers billigend in Kauf genommen haben sollen. Aufgrund der neuerlichen Ermittlungsergebnisse habe die zuständige Ermittlungsrichterin Haftbefehle gegen beide Beschuldigte erlassen. Die erneute Festnahme der mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt befindlichen Jugendlichen sei am Freitag, 21. Oktober, erfolgt.

Die Ermittler würden sich derzeit mit der Identifizierung und Klärung der jeweiligen Tatbeteiligungen weiterer Personen befassen und suchen nach wie vor nach möglichen Opfern und wichtigen Zeugen. Die Polizei fragt: Wer wurde am Montagabend, 17. Oktober, im Bereich der Mensa noch Opfer von augenscheinlich Jugendlichen und hat bisher keine Anzeige erstattet? Wer hat die Auseinandersetzungen vor der Mensa gesehen und sich bislang nicht als Zeuge gemeldet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Marburg unter Telefon 06421-4060 entgegen.