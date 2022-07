Marburg: Zwei Überfälle durch ein und dieselbe Gruppe?

Die Marburger Kripo sucht Zeugen bei zwei Überfällen am Samstag auf Sonntagnacht (9. auf 10. Juli). Die Vermutung: Beide Überfälle wurden von ein und derselben Gruppe durchgeführt. ymbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - Möglicherweise ist eine aus sechs bis acht Personen bestehende Gruppe für zwei Überfälle in Marburg verantwortlich. Das teilt die Kriminalpolizei mit. Die Kripo sucht Zeugen der Vorfälle, die sich in der Nacht zum Sonntag, 10. Juli, gegen 1.40 Uhr am Hirsefeldsteg, nahe dem Spielplatz im Northhampton Park, und gegen 3.30 Uhr in der Frauenbergstraße beim Südbahnhof ereignet haben. Ein 18-Jähriger musste zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden.

Bargeld erbeutet

Die jeweiligen Opfer beschrieben die Täter nach Polizeiangaben annähernd gleich als wohl unter 18 Jahre alte und zwischen 1,70 und 1,80 Meter große Jungs, die überwiegend mit Kapuzenpullis bekleidet waren und alle eine Mund-Nase-Bedeckung trugen.

Gegen 1.40 Uhr bemerkten zwei 18-Jährige auf ihrem Weg von der Mensa über die Weidenhäuser Brücke zum Hirsefeldsteg, dass ihnen augenscheinlich eine Gruppe folgte. Letztlich habe die Gruppe die beiden jungen Männer gestellt. Es sei zu einer Geldforderung mit anschließender Auseinandersetzung mit Schlägen und Tritten gekommen. Die Täter flüchteten in diesem Fall ohne Beute Richtung Ufercafé. Ein Rettungswagen brachte einen der 18-Jährigen zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Aufgrund der Angaben der beiden im zweiten Überfall betroffenen Männer im Alter von 18 und 20 Jahren kam es gegen 3.30 Uhr in der Frauenbergstraße zur Begegnung mit mutmaßlich derselben Truppe. Nach der Ansprache und Frage nach Tabak habe sich eine Auseinandersetzung ebenfalls mit Schlägen und Tritten und der Forderung nach Bargeld ergeben. In diesem Fall erbeuteten die Täter das noch vorhandene Bargeld der beiden Opfer und flüchteten erneut. In beiden Fällen blieb die Fahndung nach der Gruppe erfolglos. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Marburg unter Telefon 0 64 21-40 60 in Verbindung zu setzen.