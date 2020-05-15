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Freitag, 15.05.2020 - 05:00
3 min

Marburger Amtsgericht hat strengere Regeln

Im Justizzentrum in der Universitätsstraße gelten bezüglich der "Maskenpflicht" unterschiedliche Vorgaben. Biedenkopfer Amtsgericht setzt auf die Abstandsregeln.

Von Heiko Krause
Im Marburger Landgericht (rechts) gibt es keine Maskenpflicht für Besucher. Wer jedoch den öffentlichen Übergang zum Marburger Amtsgericht nutzt, wird am Ende des Ganges darauf hingewiesen, dass er dort einen Mund-Nasenschutz tragen muss. Foto: Heiko Krause

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Fotos
Im Marburger Landgericht (rechts) gibt es keine Maskenpflicht für Besucher. Wer jedoch den öffentlichen Übergang zum Marburger Amtsgericht nutzt, wird am Ende des Ganges darauf hingewiesen, dass er dort einen Mund-Nasenschutz tragen muss. Foto: Heiko Krause

Im Marburger Landgericht (rechts) gibt es keine Maskenpflicht für Besucher. Wer jedoch den öffentlichen Übergang zum Marburger Amtsgericht nutzt, wird am Ende des Ganges darauf hingewiesen, dass er dort einen Mund-Nasenschutz tragen muss. Foto: Heiko Krause

Seit dem 4. Mai werden Besucher am Eingang auf die Maskenpflicht im Marburger Amtsgericht hingewiesen. Foto: Heiko Krause

Seit dem 4. Mai werden Besucher am Eingang auf die Maskenpflicht im Marburger Amtsgericht hingewiesen. Foto: Heiko Krause

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