Samstag, 02.05.2020 - 12:00
2 min
Marburger Autokino startet erfolgreich
Von Heiko Krause
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PROGRAMM WIRD WEITERENTWICKELT
Im Marburger Autokino gibt es täglich zwei Vorstellungen um 18 und 21.30 Uhr, an Wochenenden zusätzlich gegen 15 Uhr auch für Kinder.
Die Filme, auch schon für die nächste Woche ist bereits unter www.cineplex.de zu finden, dort können auch die Karten erworben werden. "Wir entwickeln das Programm kontinuierlich weiter", versprach Kino-Chefin Marion Closmann.
Wünsche würden auch gerne über die Seite "Autokino Marburg" auf Facebook entgegengenommen.
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