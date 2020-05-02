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Samstag, 02.05.2020 - 12:00
2 min

Marburger Autokino startet erfolgreich

Glück gehabt: Bei der Premiere des Marburger Autokinos konnten die Besucher die Scheibenwischer aus lassen. Bis kurz vor Beginn hatte es ordentlich geschifft ...

Von Heiko Krause
Für zwei Monate kommen Filmbegeisterte auf dem Marburger Messeplatz trotz Corona im Autokino auf ihre Kosten. Foto: Heiko Krause

Für zwei Monate kommen Filmbegeisterte auf dem Marburger Messeplatz trotz Corona im Autokino auf ihre Kosten. Foto: Heiko Krause

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Fotos
Für zwei Monate kommen Filmbegeisterte auf dem Marburger Messeplatz trotz Corona im Autokino auf ihre Kosten. Foto: Heiko Krause

Für zwei Monate kommen Filmbegeisterte auf dem Marburger Messeplatz trotz Corona im Autokino auf ihre Kosten. Foto: Heiko Krause

Kontaktlos werden die Karten durch die geschlossene Scheibe erfasst, zur Premiere muss die wegen Regens auch mal freigewischt werden. Foto: Heiko Krause

Kontaktlos werden die Karten durch die geschlossene Scheibe erfasst, zur Premiere muss die wegen Regens auch mal freigewischt werden. Foto: Heiko Krause

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PROGRAMM WIRD WEITERENTWICKELT

Im Marburger Autokino gibt es täglich zwei Vorstellungen um 18 und 21.30 Uhr, an Wochenenden zusätzlich gegen 15 Uhr auch für Kinder.

Die Filme, auch schon für die nächste Woche ist bereits unter www.cineplex.de zu finden, dort können auch die Karten erworben werden. "Wir entwickeln das Programm kontinuierlich weiter", versprach Kino-Chefin Marion Closmann.

Wünsche würden auch gerne über die Seite "Autokino Marburg" auf Facebook entgegengenommen.

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