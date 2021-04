Marburger Bibelseminar wird 50 Jahre alt

Aus einem Kinderheim der Diakonissen hat sich das Marburger Bibelseminar entwickelt, das in diesem Jahr 50 Jahre besteht. Foto: MBS Akademie

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - Wer von Süden nach Marburg hineinfährt, kann es eigentlich nicht übersehen: das "Jesus-lebt-Haus". Es gehört zu dem etwas verborgenen Campus des Marburger Bibelseminars (MBS), das in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum feiern würde - wäre da nicht die Pandemie dazwischen gekommen.

Seit 1899 Diakonissen aus Westpreußen das Gelände erworben und dort den Grundstein für das "Mutterhaus Hebron" gelegt haben, ist dieser Platz immer mit Kindern und ihrer pädagogischen Begleitung verbunden gewesen. Den Anfang machte ein Kinderheim; 1971 wurde hier das Marburger Bibelseminar gegründet, dessen erste Leiter Karl-Heinz Bormuth und Diakonisse Marianne Herrmann waren.

Zunächst wurden im MBS kirchlich Engagierte für die Mitarbeit in verschiedenen Bereichen der Gemeindearbeit qualifiziert. Das wurde recht bald zur Diakonenausbildung erweitert und seit 1996 werden dort in einer doppelten Ausbildung junge Menschen zu Gemeindediakonen sowie zu Erziehern ausgebildet. Im vorigen Jahr ist eine rein sozialpädagogische Ausbildung mit einem religionspädagogischen Schwerpunkt hinzugekommen.

2006 wurde die MBS-Akademie gegründet, in der verschiedene Fort- und Weiterbildungen absolviert werden können. Seit 2013 kooperiert das MBS zudem mit der NHL Stenden University of Applied Sciences in den Niederlanden in einem Programm zum Erwerb eines B.A. Social Work. Seit 2019 kooperiert es im Bereich der sozialen Arbeit auch mit der Evangelischen Hochschule Tabor.

Seit 2017 können Studenten am MBS die Zusatzqualifikation Erlebnispädagogik, zertifiziert nach dem Standard des Bundesverbands Individual- und Erlebnispädagogik (be), erwerben.

Kooperationen mit internationalen Partnern

"Das MBS zeichnet sich damit über die starke Praxisorientierung und die persönliche Begleitung hinaus durch ein breit gefächertes Coachings- und Zusatzqualifikationsangebot aus, das sogar den Durchstieg in ein universitäres Studium beinhaltet", so Klaus Meiß, Direktor des MBS.

Die etwa 150 Studenten kommen aus dem ganzen Bundesgebiet. Das MBS gehört zum Deutschen Gemeinschafts-Diakonieverband.