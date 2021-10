Marburger Fototage schenken Augenblicke

Jetzt teilen:

MARBURG - Der Start in das Wintersemester der Marburger Volkshochschule (VHS) ist mit den achten Marburger Fototagen eingeläutet worden. Auf fünf Etagen in der Deutschhausstraße 38 geben Fotos Einblicke in die "Dunkelkammerzeit", ins Theater oder in die Straßen von London, zeigen flüchtige Momente und neue Perspektiven.

"Die Fotografen schenken uns wunderbare Augenblicke, sie lassen uns teilhaben an den Momenten, die sie hinter der Kamera erlebt haben", sagte Stadträtin Kirsten Dinnebier (SPD) bei der Eröffnung der Vernissage. Cordula Schlichte, Leiterin der VHS, stellte die neun Ausstellungen vor. Die Bilder zeigten flüchtige Emotion bis hin zu ganz neuen Perspektiven - wie etwa im weiten Winkel fotografiert oder mit kurzer Belichtungszeit "schwebend". "Ich finde es toll, wenn Bilder Ideen und Assoziationen wecken, aber mehr Fragen offenlassen", sagte Schlichte.

Im Treppenhaus wird das Thema "Seriell" von den Organisatoren gezeigt. Im vierten Stock ist die Ausstellung "Aus der Dunkelkammerzeit" zu sehen. Rolf K. Wegst ist mit der Schwarz-Weiß-Ausstellung "Alltagstheater" im Erdgeschoß vertreten. Im dritten Stock ist unter anderem die Ausstellung "Momente" von Jan Bosch zu sehen. Die Gruppenausstellung der Fotocommunity Marburg heißt "Licht und Schatten".

Die Ausstellungen in den Fluren können während der Öffnungszeiten der VHS besichtigt werden. Die Bilder in den Seminarräumen sind nach Absprache zugänglich. Bis Ende Februar 2022 hängen die Fotos. Geöffnet ist während des Kursbetriebs von 9 Uhr bis 20 Uhr.