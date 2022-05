Marburger Frauenporträts im Schaufenster

Quartiersmanagerin Nadine Kümmel begrüßt Lucia Lange, die ihre Porträts von Frauen ab sofort und bis 3. Juni im "VielRAUM" in der Barfüßerstraße 48 ausstellt. Foto: Freya Altmüller

MARBURG - Ab sofort stellt die Marburger Fremdsprachenlehrerin Lucia Lange in dem Oberstadt-Laden "VielRAUM" in der Barfüßerstraße 48 ihrer Bilder aus. Die Frauenporträts wurden mit der Spachteltechnik mittels Mal-messer sowie Acrylfarben angefertigt. Die Sammlung soll bis zum 3. Juni zu sehen sein. Mit "VielRAUM" geben Stadt und Stadtmarketing Künstlern und Initiativen die Möglichkeit, ein leer stehendes Ladenlokal für kurze Ausstellungszeiträume oder Workshops zu nutzen.

21. und 22. Mai: Pop-up-Ausstellung mit Livemusik

Bis Ende Juni sind weitere Projekte geplant: Am Samstag, 21. Mai, ab 19.30 Uhr ist eine Pop-up-Ausstellung mit Zeichnungen der Urban Sketchers Mittelhessen im "VielRAUM" zu sehen, mit Livemusik. Auch am Sonntag, 22. Mai, am Donnerstag, 16. Juni, Samstag, 18. Juni und Sonntag, 19. Juni sorgen die Urban Sketchers für Programm.

Von Samstag, 4. Juni, bis Sonntag, 19. Juni, zeigt Karin Pfunder aufwendige Patchwork-Arbeiten sowie Upcycling-Möbel und bietet eine Mitmachaktion. Von Freitag, 24. Juni bis Samstag, 2. Juli, werden 80 einzelne Theater-Performances vom Theater im Turm aufgeführt. Weitere Interessenten können sich im Oberstadtbüro der Stadt Marburg bei Nadine Kümmel unter 0 64 21-2 01 20 10 oder per E-Mail an oberstadt @marburg-stadt.de melden.