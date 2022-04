Marburger Frühling mit buntem Programm

Am Wochenende lockt das Stadtfest Marburger Frühling in die Innenstadt. Foto: Stadtmarketing Marburg

MARBURG - Seit 2019 kann am 9. und 10. April dieses Jahres zum ersten Mal wieder der "Marburger Frühling" stattfinden. Es gibt ein vielfältiges Programm mit Marktgeschehen, Kultur und Kleinkunst, ein Familienfest und offene Geschäfte in der Innenstadt am Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

Die Besucher erwartet eine kleine Frühlingsschau mit einem Marktgeschehen in der Innenstadt rund um die Barfüßerstraße und den Marktplatz. Angeboten werden Kunsthandwerkliches, Selbstgemachtes sowie Leckereien und Delikatessen.

Auf dem Steinweg

gibt es ein Familienfest

Auf dem Marktplatz stehen die Händler des Oberstadtmarkts, während am Steinweg erstmals ein neues Familienfest stattfindet. Es locken eine Picknickshow mit Jonglage, Zauberei und Komödiantenkunst, ein Kinderkonzert, eine Grimmsche Märchenlesung und eine Beatbox.

Kultur und Kleinkunst prägen das Stadtfest am Sonntag: Stelzenartisten durchschreiten die Gassen, das Segelboot von "Der Klabauterjan" sorgt für bemerkenswerte Aussichten, zudem erwartet die Besucher Comedy, Musik und Animation samt der "Skurrilen Strickaktionen". Straßenmusiker spielen an beiden Tagen an den Frühlingsstationen.

Ein weiterer Programmpunkt ist der Frühling im Kulturladen "KFZ" in der Biegenstraße, das unter dem Motto "Nachhaltig@KFZ" einen Bücher- und Plattenflohmarkt sowie eine Kleidertauschparty veranstaltet. Darüber hinaus gibt es Infos und Workshop-Angebote zum Thema Nachhaltigkeit.

Schnäppchenjäger können wieder auf dem Weidenhäuser Flohmarkt stöbern.

Für frühlingshaftes Flair sorgen Blumen und Blüten. In der Stadt stehen 30 Kübel mit Pflanzen, die in den Stadtfarben blau, rot und weiß leuchten. 20 extra für das Stadtjubiläum "Marburg800" bepflanzte Kübel stehen in einem Band vom Bahnhof bis zum Marktplatz sowie in Grünanlagen. Auf dem Marktplatz entsteht ein Beet mit dem Schriftzug "Marburg800".

Der Neue Botanische Garten auf den Lahnbergen ist mit seinem Projekt "Urbanität & Vielfalt" vertreten, das eine Pflanzenausgabe veranstaltet. Hier gibt es die Möglichkeit, eine Patenschaft für heimische Wildpflanzen zu übernehmen. Alle Infos zum Programm gibt es online auf www.marburg.de.