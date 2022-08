Marburger Historisches Stadtsiegel für ein engagiertes Paar

Für ihr außerordentliches und vielfältiges Engagement in Marburg sowie ihren Einsatz bei Hilfsaktionen im Ukraine-Krieg verleiht (v. l.) Oberbürgermeister Thomas Spies das Historische Stadtsiegel an Mario und Nicole Klein. Foto: Beatrix Achinger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - Für ihr Engagement in Marburg und ihren Einsatz bei Hilfsaktionen im Ukraine-Krieg haben Nicole und Mario Klein das Historische Stadtsiegel der Stadt Marburg erhalten. Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) überreichte es dem Ehepaar im Historischen Rathaussaal.

"Das Ehepaar, dem wir heute danken möchten, hat sich nicht nur in der eigenen Gemeinschaft eingebracht, sondern auch für Menschen in Not in einem anderen Land eingesetzt", erläuterte Spies laut einer Pressemitteilung der Stadt.

Weihnachtsessen

für Bedürftige

Nicole und Mario Klein organisieren seit 2014 das Lichterfest am ersten Adventswochenende sowie weitere Feiern im Stadtteil Waldtal. Im Jahr 2018 haben sie das Weihnachtsessen für Bedürftige übernommen, das sie seitdem ausrichten. Während der Corona-Pandemie bot sich das Ehepaar als Einkaufshelfer an. Nicole Klein nähte zudem Hunderte von Masken. Des Weiteren ist Mario Klein in der Jury Stadtteilbudget tätig und seit 2021 im Ortsbeirat Waldtal aktiv.

Fotos Für ihr außerordentliches und vielfältiges Engagement in Marburg sowie ihren Einsatz bei Hilfsaktionen im Ukraine-Krieg verleiht (v. l.) Oberbürgermeister Thomas Spies das Historische Stadtsiegel an Mario und Nicole Klein. Foto: Beatrix Achinger Für ihr außerordentliches und vielfältiges Engagement in Marburg sowie ihren Einsatz bei Hilfsaktionen im Ukraine-Krieg verleiht (v. l.) Oberbürgermeister Thomas Spies das Historische Stadtsiegel an Mario und Nicole Klein. Foto: Beatrix Achinger 2

Nicole und Mario Klein nahmen zudem am Hilfskonvoi der "schnellen Eingreiftruppe" von Ralf Kalabis-Schick und Freunden zur ukrainischen Grenze teil. Dorthin transportierten sie Spenden für die Menschen vor Ort und nahmen Geflüchtete mit nach Marburg.

"Ich finde es im Zusammenleben ganz besonders wichtig, dass Menschen einander begegnen können und ein Signal bekommen: Da denkt jemand an dich, du gehörst zu uns. Das machen Nicole und Mario seit vielen Jahren auf ganz außerordentliche Weise", erläuterte der Oberbürgermeister.

"Wir sind im Waldtal alle eine große Familie. Da hilft man sich doch untereinander", sagte Nicole Klein. Ihr Ehemann pflichtete ihr bei: "Was mir möglich ist, das mache ich." Nicole Klein formulierte abschließend: "Unsere Tür steht für jeden offen, der etwas braucht, Tag und Nacht. Wir sind da."