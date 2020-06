Marburger Hygiene-Experte: "Händewaschen reicht völlig aus"

Professor Frank Günther (38) ist Leiter der Abteilung Hygiene am Universitätsklinikum Gießen und Marburg.

Er studierte Humanmedizin an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, wo er auch den medizinischen Doktorgrad erwarb. Neben seiner anschließenden ärztlichen Tätigkeit an den Uni-Kliniken Heidelberg und Würzburg absolvierte er ein Studium der angewandten Umweltwissenschaften an der Universität Koblenz-Landau.

Im Jahr 2014 erlangte der gebürtige Heilbronner die Zulassung zum Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie, später auch für Hygiene- und Umweltmedizin; zur gleichen Zeit habilitierte er sich in Heidelberg.