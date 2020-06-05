Freitag, 05.06.2020 - 14:00
4 min
Marburger Hygiene-Experte: "Händewaschen reicht völlig aus"
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PROFESSOR FRANK GÜNTHER
Professor Frank Günther (38) ist Leiter der Abteilung Hygiene am Universitätsklinikum Gießen und Marburg.
Er studierte Humanmedizin an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, wo er auch den medizinischen Doktorgrad erwarb. Neben seiner anschließenden ärztlichen Tätigkeit an den Uni-Kliniken Heidelberg und Würzburg absolvierte er ein Studium der angewandten Umweltwissenschaften an der Universität Koblenz-Landau.
Im Jahr 2014 erlangte der gebürtige Heilbronner die Zulassung zum Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie, später auch für Hygiene- und Umweltmedizin; zur gleichen Zeit habilitierte er sich in Heidelberg.
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