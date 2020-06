Marburger Intensiv-Chefarzt über erste Corona-Welle: "Wir hatten riesiges Glück"

In der Region - also auf den Lahnbergen, am Diakoniekrankenhaus Wehrda und in Biedenkopf - gibt es für die erste Pandemiestufe 17 entsprechend ausgerüstete Intensivbetten, es waren aber nie alle belegt.

Bei rund 40 Prozent lag die Maximalauslastung der Covid-19-Intensivstationen in den Einrichtungen. Aktuell wird ein Patient beatmet.

Maximal seien zeitgleich 16 Corona-Patienten stationär behandelt worden, darunter aber viele auf Normalstation (Umfang: 94 Betten in der ersten Pandemiestufe).

Falls die Patientenzahlen deutlicher gestiegen wären, hätte man kurzfristig mit der Beteiligung aller, auch der Reha-Kliniken noch wesentlich mehr Betten schaffen können.