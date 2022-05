Marburger Kamerapreis geht an Claire Mathon

Claire Mathon schloss 1998 ihr Studium an der École Louis-Lumière ab und war seitdem sowohl als Kameraassistentin als auch als hauptverantwortliche Kamerafrau für Dokumentar-, Fernseh- und Kinofilme tätig.

2018 wurde sie in die Academy of Motion Picture Arts and Sciences berufen, die jährlich die Oscars vergibt.

Für ihre Kameraarbeit an den Filmen "Atlantique" und "Porträt einer jungen Frau in Flammen" gewann sie die Auszeichnungen der Los Angeles Film Critics Association (2019) bzw. der National Society of Film Critics (2020) sowie einen César (2020). Ferner wurde sie 2020 bei den Prix Lumières für die Beste Kamera ausgezeichnet Quelle: Wikipedia