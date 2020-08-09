Sonntag, 09.08.2020 - 15:00
4 min
Marburger Kampfsportlehrer setzt auf vegane Lebensweise
Von Markus Engelhardt
Redakteur Gladenbach
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HINTERGRUND
Veganismus ist eine aus dem Vegetarismus hervorgegangene Einstellung sowie Lebens- und ErnährungsweiseVegan lebende Menschen meiden entweder alle Nahrungsmittel tierischen Ursprungs oder sie lehnen generell die Verwertung tierischer Produkte und Ausbeutung der Tiere ab.
Ethisch motivierte Veganer achten zumeist auch bei Kleidung und anderen Waren darauf, dass diese frei von Tierprodukten sind und ohne Tierversuche hergestellt wurden. (Quelle: Wikipedia)
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