Marburger Koalition zerbricht: Die Linke ist raus

Das Marburger Viererbündnis aus SPD, Grünen, Linken und Klimaliste ist wieder Geschichte.

MARBURG - Erst am 2. Dezember wurde der Koalitionsvertrag des neuen Marburger Bündnisses unterschrieben. Nun ist die Koalition bereits wieder passé.

Im Streit um eine geplante Senkung der Gewerbesteuer im Rahmen des Haushalts für das Jahr 2022 kündigten die Linken am Freitagabend in einer Stadtverordnetenversammlung ihren Ausstieg aus der Koalition an. Das berichteten zunächst die Oberhessische Presse und der Hessische Rundfunk (hr).

"Wer den Reichen nichts nimmt, kann den Armen nichts geben." Stephanie Wittich, Die Linke

Der Grund sei laut hr die geplante Abstimmung über die Senkung der Gewerbesteuer. Die Linke hatte sich bereits vor der Versammlung dagegen ausgesprochen. "Wer den Reichen nichts nimmt, kann den Armen nichts geben", sagte Stephanie Wittich dazu laut Oberhessischer Presse. Die Linke fühle sich in der Koalition nicht mehr vertreten.

Geplant gewesen sei eine Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes von 400 auf 357. Die Linke kritisiert laut hr, dass der Magistrat damit in erster Linie vor dem Pharma-Konzern Biontech einknicke. Das Mainzer Unternehmen hatte seine Impfstoff-Produktion Anfang des Jahres nach Marburg verlegt - was der Stadt einen Geldsegen bescherte . Die Senkung des Hebesatzes würde Biontech entlasten. Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) sagte gegenüber dem hr, dass von seinen Plänen auch kleine und mittelständische Unternehmen profitieren würden. Mit dem Geld wolle die Stadt "sozial, ökologisch und wirtschaftlich nachhaltig fit für die Zukunft" werden.

Die Linke kritisiert laut hr aber auch, dass Biontech-Standortkommunen in einen "Unterbietungswettbewerb" gedrängt werden könnten. Sowohl Mainz als auch Idar-Oberstein - beides Biontech-Standorte - diskutieren laut hr bereits eine Gewerbesteuersenkung.

Wie es nach dem Ende der Koalition weitergehe, sei derzeit noch unklar.