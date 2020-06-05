Freitag, 05.06.2020 - 12:00
4 min
Marburger Konfliktforscher spricht über Corona-Demos
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JOHANNES M. BECKER
Johannes M. Becker ist ein deutscher Politologe, Friedensforscher und ehemaliger Geschäftsführer am Zentrum für Konfliktforschung der Philipps-Universität Marburg. 2017 trat er in den Ruhestand und ist als Privatdozent weiter aktiv.
Ehrenamtlich ist Becker im Vorstand des Herausgeberkreises der Zeitschrift "Wissenschaft & Frieden" sowie Vorsitzender des Arbeitskreises "Marburger Wissenschaftler für Friedens- und Abrüstungsforschung".
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