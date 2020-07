Marburger können noch eine Million Euro ausgeben

Rund 500 Betriebe machen beim Stadt-Geld mit. Die Marburger haben noch knapp eine Million Euro übrig, die sie dort ausgeben können. Foto: Stefanie Profus, Stadt Marburg

Marburg (red). Mehr Kundschaft, mehr Umsatz, neue Gäste für die Marburger Betriebe - das Stadt-Geld funktioniert. Das zeigt die Halbzeit-Bilanz der Corona-Hilfsaktion. Die Gewerbetreibenden sind mit der Aktion mehr als zufrieden: Rund 820 000 Euro Stadt-Geld haben die Marburger bis jetzt in ihre Läden, Restaurants, Cafés und zu den ortsansässigen Dienstleistern getragen. Knapp eine Million Euro haben sie noch zu Hause - und drei Wochen Zeit, um das übrige Stadt-Geld auszugeben.

Fast 90 Prozent der Gewerbetreibenden finden die Stadt-Geld-Aktion der Stadt Marburg gut oder sogar sehr gut. Das zeigt eine aktuelle Umfrage bei den Betrieben im Auftrag der Stadt. Gut 500 Betriebe, die wegen Corona schließen mussten, sind mittlerweile auf der eigens dafür eingerichteten Händlerseite bei der Stadt registriert. Darüber rechnen sie seit Wochen Tausende eingelöster Gutschein-Codes mit der Stadt ab.

Die besten Gutscheintage sind die die Samstage - mit einem Rekord von rund 5500 eingelösten Codes (55 000 Euro Umsatz) am ersten Samstag nach dem Startschuss Ende Juni. Das zeigt die tägliche Stadt-Geld-Statistik der Verwaltung. Dort summiert sich die Gesamtzahl der eingereichten Codes, für die die Stadtkasse regelmäßig den entsprechenden Gegenwert an die Betriebe auszahlt. Nach den starken Stadt-Geld Auftakt-Wochen ist die Kurve der eingelösten Gutscheine mit Beginn der Ferien leicht abgeflacht. Bis Freitagmorgen, 24. Juli, wurden Gutscheine für insgesamt 820 920 Euro in den Betrieben eingelöst. Das sind etwa 45 Prozent der bereitgestellten Summe im Corona-Hilfspaket.

HINTERGRUND Ende Mai hat die Stadtverordnetenversammlung das Sofortprogramm "Marburg Miteinander" beschlossen. Damit stellt die Stadt 3,7 Millionen Euro zu Verfügung, um das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben in Marburg in der Corona-Krise zu stabilisieren. Das Schwergewicht im 14-Punkte-Plan ist der Stadt-Geld-Gutschein: Mit ihm sollen Gewerbetreibende binnen sieben Wochen mehrere Millionen Euro Umsatz machen. Dafür hat die Stadt knapp 76 000 Briefe an alle Einwohner in Marburg verschickt - mit Gutschein-Codes im Wert von 20 Euro für jeden Erwachsenen und 50 Euro für jedes Kind.

Oder gespendet. Denn: 1028 Stadt-Geld-Briefe sind bislang bei der Verwaltung mit der Aufschrift "Spende" abgegeben worden - fast ausschließlich Briefe von Erwachsenen, also mit je zwei QR-Codes à zehn Euro. Das heißt: 1028 Marburger haben beschlossen, ihr Stadt-Geld nicht selbst in Umlauf zu bringen, sondern zu spenden - das macht zusammen 20 560 Euro bislang. Diese Spenden überweist die Stadt an den Corona-Studierendenfonds der Marburger Universität. Der Fonds unterstützt Studierenden, die ihre Jobs in Handel und Gastronomie verloren und keinen Anspruch auf Bafög oder andere Sozialleistungen haben.

Nun geht es zum Endspurt: Noch drei Wochen sind es bis zum 15. August, dem letzten Samstag der Sommerferien. Bis dahin sind die Gutscheine gültig. Was die Marburger dann nicht in die Stadt getragen haben, bleibt im Corona-Hilfspaket "Marburg Miteinander". Die Stadt nutzt die Mittel dann für die weiteren Programme zur Linderung der Corona-Krise.