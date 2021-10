Marburger Kunstmuseum bietet mehr als Bilder

Kreative Freiräume bietet das Kunstmuseum auch jungen Künstlern. Foto: Lucie Kluwe

MARBURG - Das Museum für Kunst und Kulturgeschichte in Marburg zeigt am Donnerstag, 28. Oktober, ab 19 Uhr im Bilder-Dialog den Film "Das Biegeneck - Kampf um ein Kleinviertel". Im Anschluss findet ein Gespräch mit Thomas Gebauer statt, der aktiv an der Biegeneck-Bewegung beteiligt war und den Film mitproduziert hat.

Mittwochs gibt es immer eine "Kunstpause"

Auf dem neuen Quartalsprogramm von Oktober bis Dezember steht des Weiteren mittwochs die "Kunstpause": Hier wird jeweils ein Kunstwerk aus der Sammlung beleuchtet. Ein Sonntagsspaziergang ermöglicht am 31. Oktober einen Einblick in die Welt der Kunst. Im Druckworkshop am Samstag, 30. Oktober, vermittelt Randi Grundke die Technik des Hochdrucks für Erwachsene.

Am Samstag, 20. November, dreht sich im Workshop "Beuys - Du bist der/die Künstler/in" alles um die neue Ausstellung "Kompass Beuys". Am Samstag, 11. Dezember, werden in einer winterlichen Adventsaktion kostenlose Kreativpakete vor dem Museumseingang verteilt. Zusätzlich findet an fünf Sonntagen die WerkStattZeit statt; für alle ab sieben Jahren. Neu ist die studentische Initiative "KreativeFreiräume", die sich jede zweite Woche donnerstags trifft und sich an alle richtet, die gemeinsam an künstlerischen Projekten arbeiten und neue Techniken erproben wollen.

Eine Anmeldung mit Angabe des Namens und der Personenzahl ist erforderlich per E-Mail an bildung.museum@uni-marburg.de oder telefonisch unter 0 64 21-2 82 23 55.