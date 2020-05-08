Freitag,
08.05.2020 - 12:30
2 min
Marburger Molkerei vor dem Aus
Die Marburger Molkerei steht vor dem Aus. Liquidator Marcel Lampey sieht kaum Chancen, die rund 20 Jobs zu retten.
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