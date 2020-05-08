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Freitag, 08.05.2020 - 12:30
2 min

Marburger Molkerei vor dem Aus

Die Marburger Molkerei steht vor dem Aus. Liquidator Marcel Lampey sieht kaum Chancen, die rund 20 Jobs zu retten.

Von Till Conrad
20 Mitarbeiter könnten in der Marburger Molkerei.ihren Arbeitsplatz verlieren. Foto: Nadine Weigel

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