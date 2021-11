Marburger Parkinson-Zentrum erhält Exzellenz-Preis

Im Marburger Parkinson-Zentrum legt eine Schwester einem Patienten mit Hirnschrittmacher intelligente Armbänder an, die über den Tag seine Beweglichkeit genau charakterisieren. Damit können die Ärzte Kenan Steidel (r.) und Professor Lars Timmermann (v. l.) sowie Privatdozent David Pedrosa die Einstellung des Hirnschrittmachers auf den Alltag des Patienten zu Hause optimieren. Foto: UKGM Gießen und Marburg

MARBURG - Die International Parkinson Foundation hat das Parkinson-Zentrum in der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Marburg in einem weltweiten Wettbewerb mit dem "Center of Excellence Award 2022" ausgezeichnet.

Die Jury hatte überzeugt, wie auf den Lahnbergen höchste klinische Versorgung stationär, ambulant und im Parkinson-Netzwerk Panama kombiniert wird mit den von Marburg aus geleiteten wissenschaftlichen Projekten der "German Parkinson Study Group", der "Clinical Systems Neuroscience Platform" für Nachwuchsgruppen und der Studie "Hessen Kohorte 2040", einer neuen Parkinson Langzeit-Kohorte mit "deep phenotyping". Professor Lars Timmermann, der Direktor der Klinik für Neurologie, dankte dem Team mit Privatdozent David Pedrosa an der Spitze. Er hatte die klinischen und wissenschaftlichen Aktivitäten nach einem personellen Wechsel neu geordnet und damit diese Auszeichnung möglich gemacht. "Ein solcher Erfolg kommt aber nicht von alleine - nur durch eine gute, enge klinische Kooperation mit der Neurochirurgie in der Tiefen Hirnstimulation, mit der Gastroenterologie bei der Implantation von Duodopa-Pumpen, mit der Psychiatrie, der Neuroradiologie und der Nuklearmedizin", ergänzte Timmermann.

Der Preis ist mit 60 000 Dollar dotiert. Die Neurologie will sie in das Parkinson-Netzwerk Allianz Marburg (Panama) und die Studie Hessen Kohorte 2040 investieren.