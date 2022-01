Marburger Polizei verhaftet zwei Einbrecher

Bei den Einbrechern, die die Polizei in Marburg festgenommen hat, handelt es sich um Serientäter. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

MARBURG - Die Polizei hat am Mittwoch, 26. Januar, zwei 19 und 21 Jahre alte Männer nach einem Einbruch in Schröck vorläufig festgenommen. Das zuständige Amtsgericht Marburg erließ in beiden Fällen den von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragten Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls und des Haftgrunds der Flucht- und Wiederholungsgefahr. Das teilt das Polizeipräsidium Mittelhessen mit.

Täter flüchten zu Fuß

Die beiden Männer sind laut Polizei verdächtig, in der Nacht zum Mittwoch, 26. Januar, gegen 4.20 Uhr, durch ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus in Schröck eingebrochen zu sein und Wertgegenstände entwendet zu haben. Durch die verursachten Geräusche sei es zu einer kurzen Begegnung mit dem aufgeweckten Hausherrn gekommen, woraufhin die beiden Männer zu Fuß geflüchtet seien. Die Hausbewohner blieben unverletzt.

Die sofortige Fahndung mit vier Streifenwagen endete laut Polizei für den 19-Jährigen mit der widerstandslosen Festnahme um 4.35 Uhr. Eine Stunde später habe die Polizei dann auch den 21-Jährigen festgenommen. Er habe dabei erheblichen passiven Widerstand geleistet. Sowohl er als auch die Beamten seien unverletzt geblieben. Im Rucksack eines der beiden Beschuldigten habe sich neben dem Einbruchswerkzeug die Beute aus dem Einbruch in das Einfamilienhaus befunden.

Bei den beiden Beschuldigten handele es sich um einen wohnsitzlosen 19-Jährigen und einen in der Gemeinde Weimar gemeldeten 21-Jährigen. Beide Männer seien der Polizei als Serienstraftäter bekannt. Sie befinden sich laut Polizei mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

