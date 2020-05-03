Sonntag, 03.05.2020 - 12:00
5 min
Marburger Professor: Genesene Corona-Patienten können helfen
Von Markus Engelhardt
Redakteur Gladenbach
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ZUR PERSON:CLAUS VOGELMEIER
rofessor Dr. Claus Vogelmeier (64) ist Direktor der Klinik für Innere Medizin mit Schwerpunkt Pneumologie am Universitätsklinikum. Seit 2008 ist er Sprecher des "Kompetenznetzes Asthma und COPD", seit fünf Jahren Vorsitzender der Deutschen Lungenstiftung. Von 2009 bis 2011 war er Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin.
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