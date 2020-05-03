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Sonntag, 03.05.2020 - 12:00
5 min

Marburger Professor: Genesene Corona-Patienten können helfen

Der Pneumologe Professor Claus Vogelmeier vom Uni-Klinikum rät in unserem Interview dazu, sich an die Regeln zu halten - und spätestens jetzt mit dem Rauchen aufzuhören.

Markus Engelhardt: Redakteur Gladenbach
Von Markus Engelhardt
Redakteur Gladenbach
Das Corona-Virus und die gesundheitlichen Folgen einer Covid-19-Erkrankung sind noch immer nicht vollständig erforscht. Foto: dottedyeti/stock.adobe

Das Corona-Virus und die gesundheitlichen Folgen einer Covid-19-Erkrankung sind noch immer nicht vollständig erforscht. Foto: dottedyeti/stock.adobe

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Das Corona-Virus und die gesundheitlichen Folgen einer Covid-19-Erkrankung sind noch immer nicht vollständig erforscht. Foto: dottedyeti/stock.adobe

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Professor Claus Vogelmeier aus Marburg ist Sprecher von AsCoNet. Foto: UKGM

Professor Claus Vogelmeier aus Marburg ist Sprecher von AsCoNet. Foto: UKGM

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ZUR PERSON:CLAUS VOGELMEIER

rofessor Dr. Claus Vogelmeier (64) ist Direktor der Klinik für Innere Medizin mit Schwerpunkt Pneumologie am Universitätsklinikum. Seit 2008 ist er Sprecher des "Kompetenznetzes Asthma und COPD", seit fünf Jahren Vorsitzender der Deutschen Lungenstiftung. Von 2009 bis 2011 war er Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin.

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