Dienstag, 28.04.2020 - 11:03
4 min
Marburger Professor informiert auf YouTube über Corona
Von Markus Engelhardt
Redakteur Gladenbach
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ZUR PERSON
- Lars Timmermann (47) ist ein deutscher Neurologe. Er ist Universitätsprofessor und Direktor der Klinik für Neurologie am Standort Marburg des Universitätsklinikums Gießen und Marburg. Timmermann ist Experte für Bewegungsstörungen und Tiefe Hirnstimulation.
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