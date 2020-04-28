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Dienstag, 28.04.2020 - 11:03
4 min

Marburger Professor informiert auf YouTube über Corona

Professor Lars Timmermann aus Marburg betreibt einen eigenen YouTube-Kanal. Aktuell gibt er dort Informationen zur Corona-Pandemie.

Markus Engelhardt: Redakteur Gladenbach
Von Markus Engelhardt
Redakteur Gladenbach
Information und Unterhaltung: Die Video-Plattform YouTube - hier die App für mobile Geräte - zählt schon lange zu den wichtigsten sozialen Netzwerken im Internet. Archivfoto: Franz-Peter Tschauner/dpa

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Fotos
Information und Unterhaltung: Die Video-Plattform YouTube - hier die App für mobile Geräte - zählt schon lange zu den wichtigsten sozialen Netzwerken im Internet. Archivfoto: Franz-Peter Tschauner/dpa

Information und Unterhaltung: Die Video-Plattform YouTube - hier die App für mobile Geräte - zählt schon lange zu den wichtigsten sozialen Netzwerken im Internet. Archivfoto: Franz-Peter Tschauner/dpa

Professor Lars Timmermann aus Marburg informiert mit einem eigenen YouTube-Kanal unter anderem über Corona. Foto: UKGM

Professor Lars Timmermann aus Marburg informiert mit einem eigenen YouTube-Kanal unter anderem über Corona. Foto: UKGM

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ZUR PERSON

- Lars Timmermann (47) ist ein deutscher Neurologe. Er ist Universitätsprofessor und Direktor der Klinik für Neurologie am Standort Marburg des Universitätsklinikums Gießen und Marburg. Timmermann ist Experte für Bewegungsstörungen und Tiefe Hirnstimulation.

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