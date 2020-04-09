Donnerstag, 09.04.2020 - 11:45
3 min
Marburger "Robo-Prof" sieht Corona-Krise als Chance
Von Björn Wisker
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AUSZEICHNUNGEN FÜR HANDKE
Anglistik-Professor Jürgen Handke arbeitet seit 1991 an der Philipps-Universität Marburg und beschäftigt sich nicht nur mit Linguistik, sondern vor allem mit dem Bereich des elektronischen Lernens
Mit seinem Team betreibt er zudem den "Virtual Linguistics Campus" - eine Lernplattform für Sprachwissenschaften, die weltweit genutzt wird. Darüber hinaus erstellt er selbst Lehrvideos.
Der gebürtige Hannoveraner erhielt 2013 den Hessischen Exzellenzpreis, war 2015 Preisträger des Ars-legendi-Preises für digitales Lehren und Lernen und wurde 2016 mit dem Preis für Innovation in der Erwachsenenbildung vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung ausgezeichnet.
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