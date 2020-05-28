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Donnerstag, 28.05.2020 - 08:30
2 min

Marburger Schloss bleibt wegen Corona noch gesperrt

Das Marburger Landgrafenschloss öffnet wegen der Corona-Pandemie erst Anfang Juli wieder seine Pforten. Warum dauert das noch so lange?

Von Manfred Hitzeroth
Bis das Landgrafenschloss wieder besichtigt werden darf, dauert es noch ein wenig. Ein Blick von außen - wie hier aus der Lutherischen Pfarrkirche - ist aber auch ganz nett. Foto: Thorsten Richter

Bis das Landgrafenschloss wieder besichtigt werden darf, dauert es noch ein wenig. Ein Blick von außen - wie hier aus der Lutherischen Pfarrkirche - ist aber auch ganz nett. Foto: Thorsten Richter

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