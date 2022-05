Marburger sehen Willi Weitzel in "Willi und die Wunderkröte"

Viele schöne Begegnungen hat ein Film- und Fernsehstar wie Willi Weitzel in seinem Leben. Doch manche sind auch nicht so schön - das musste der aus Stadtallendorf stammende Leinwand-Held während der Dreharbeiten für "Willi und die Wunderkröte" in Panama feststellen.

Das abendliche Kriechen ins Zelt war da nämlich gar nicht so einfach: Jede Menge Insekten folgten ihm auf dem Weg ins Bett und schlichen sich mit unter das MoskitonetzDie meisten von ihnen scheuchte der 49-Jährige wieder raus. Doch einen fiesen Passagier entdeckte er leider nicht: So konnte sich eine Zecke an seinem Bein festsaugen und ihm tropische Bakterien in die Blutbahn jagen.

Und die richteten da so einiges an. Noch in Panama merkte Willi, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Später konnte er dann nicht mehr richtig stehen und irgendwann auch nicht mehr gehen"Ich habe mich zwei Monate lang wie ein 98 Jahre alter Mann gefühlt", berichtet er. Ärzte vom Tropeninstitut nahmen ihn unter die Lupe und verpassten ihm eine Behandlung mit AntibiotikaNach zehn Tagen verbesserte sich Willis Zustand.

Doch bis er wieder richtig fit war, dauerte es MonateEin Forscher aus Panama fand sogar noch etwas Positives nach der Erkrankung - die quasi wie ein Ritterschlag war: "Das zeichnet einen echten Forscher aus."