Marburger Seniorenbeirat nimmt seine Arbeit auf

MARBURG - Der neu gewählte Seniorenbeirat der Universitätsstadt Marburg hat sich konstituiert: Die Mitglieder haben den ehemaligen Leseranwalt dieser Zeitung, Joachim Wölk, erneut zum Vorsitz gewählt. Sein Stellvertreter ist Detlev Scharlau.

Der Seniorenbeirat ist die Interessenvertretung aller älteren Menschen in Marburg und nach eigenen Angaben ein wirksames Instrument der Bürgerbeteiligung.

Einige der Schwerpunktthemen des Gremiums sind die Förderung von Begegnungsstätten für die Generation 60 plus in den Stadtteilen, Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs, seniorenfreundliche Infrastruktur in Marburg sowie die Digitalisierung für Ältere. "Wir leiten Anliegen, die ältere Menschen an uns herantragen, an die Stadtverwaltung weiter", informiert der Vorsitzende. "Das ist möglich, da der Seniorenbeirat Antragsrecht an den Magistrat und Rederecht in den Fachausschüssen der Stadtverordnetenversammlung hat."

Einmal monatlich können Bürger die Sprechstunde des Seniorenbeirates im Beratungszentrum mit integriertem Pflegestützpunkt (BiP), Am Grün 16, besuchen. Die nächste Seniorenbeiratssitzung wird voraussichtlich am 9. Februar 2022 stattfinden. In einem Workshop soll dann ein gemeinsamer Plan für die Legislaturperiode 2021 bis 2026 erarbeitet werden.