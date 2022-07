Marburger Sommerakademie: Letzte Kursplätze sichern

Die 45. Sommerakademie bietet wieder ein buntes Kunst-Programm - darunter auch "Sumi-E", das Malen mit schwarzer Tusche. Foto: Georg Kronenberg/Stadt Marburg

MARBURG - Mit einem umfangreichen Kursprogramm startet am Montag, 1. August, die 45. Marburger Sommerakademie für Darstellende und Bildende Kunst. Bis zum 19. August wird gesungen, erzählt, getanzt, Theater gespielt, gemalt, gezeichnet, in Stein und Holz gehauen, modelliert, recycelt, gedruckt und Künstlerbücher angefertigt. Noch können letzte Plätze gebucht werden.

Rund 260 Teilnehmer für rund 350 gebuchte Kursplätze werden am Gymnasium Philippinum, in der Elisabethschule sowie in den Kaufmännischen erwartet. "Wir möchten Freiräume schaffen und Teilnehmende einladen, einfach ins Tun zu kommen und im Tun selbst einen Sinn zu finden", sagen die Künstlerischen Leiterinnen - Ana Laibach für den bildenden und Selina Senti für den darstellenden Bereich.

So heißt "Kein Blatt vor dem Mund" ein Angebot von Christine Lander, die in die Kunst des freien Erzählens einführt. Tina Weiler sieht den Körper als Instrument, dessen Ausdrucksmöglichkeiten im "Tanz" als künstlerische Bewegung vermittelt werden. "Komische Bilder und Bildergeschichten" entstehen mit Karsten Weyershausen, während im Kurs "Art un Rat" das Potenzial in Fundstücken und Weggeworfenem erkannt wird. Auch in Kursen wie Porträt-, Akt- und Pastellmalerei, Porträtmodellieren oder in der Steinbildhauerei sind noch wenige Plätze frei.

In jeder Woche bietet sich die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Am Donnerstag, 4. August, um 14 Uhr führt ein Atelierrundgang durch die Kurse von Nicole Reuther, Alexander Horn und Philipp Hennevogl.

Am Freitag, 12. August, öffnen sich von 13 bis 16 Uhr die Werkstätten zur "Sommerakademie transparent". Am Donnerstag, 18. August, erkundet der Atelierrundgang um 14 Uhr die Kurse von Anna Kölle, Karsten Weyershausen, Stefanie Buffy Werner und Michael Volkmer, Stephanie Binding und Uta Schneider.