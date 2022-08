Marburger Sommerakademie mit Stipendiaten aus Poitiers

Drei Wochen voller Kreativität und Leidenschaft erleben die Künstler bei der 45. Sommerakademie in Marburg. Foto: Stadt Marburg

MARBURG - Zum großen Stadtjubiläum Marburg800 gab es bei der Sommerakademie der Universitätsstadt ebenfalls einen Geburtstag zu feiern: Zum 45. Mal fand die älteste Sommerakademie Deutschlands in diesem Jahr statt. Drei Wochen lang waren knapp 300 Teilnehmer zu Gast in Marburg, um sich künstlerisch zu betätigen. Auch zwei Stipendiaten aus der französischen Partnerstadt Poitiers genossen die besondere Atmosphäre der Sommerakademie.

Die 19-jährige Nina Bostffocher studiert seit 2020 an der Hochschule für Kunst im öffentlichen Raum in Poitiers. In Marburg hatte sie Kurse zu freiem Modellieren und Druckgrafik belegt, um Dinge auszuprobieren, an denen sie sich bislang noch nicht versucht hat.

Der zweite Stipendiat aus Frankreich war Pierre Caroff, 26 Jahre alt. Er hat Studien und Praktika im Bereich der angewandten Kunst, Druckgrafik und Druckmedien in Tréguier, Besançon und Caen absolviert und dann seinen Master in "Comic" an der ÉESI in Angoulême, der Partnerhochschule von Poitiers, gemacht. Gemeinsam mit Nina Bostffocher war er bei der Sommerakademie im Kurs Druckgrafik und hat außerdem die Kurse "Experimentelles Drucken" und "Techniken des Linolschnitts" besucht.

Wie schon in den Vorjahren waren das Gymnasium Philippinum, die Elisabethschule und die Kaufmännischen Schulen der Campus mit den unterschiedlichen Ateliers und Werkstätten.

Akademieleiterin Britta Sprengel vom Fachdienst Kultur hatte auch ein Jubiläum zu feiern - sie ist seit 25 Jahren für die Sommerakademie verantwortlich und hat in diesem Jahr mit ihrem Team ein Angebot von 28 Kursen im Bereich der bildenden und der darstellenden Kunst zusammengestellt. Von der Kunst des freien Erzählens über das Büchermachen bis hin zur japanischen Tuschmalerei hatten Kunstbegeisterte die Qual der Wahl. Egal, ob es um die Arbeit mit Holz, mit Stein, mit Worten oder mit Gesten geht - viele Teilnehmer der Sommerakademie kamen zum wiederholten Mal nach Marburg. Das galt auch für die Dozenten. Selina Senti und Ana Laibach, die beiden künstlerischen Leiterinnen für die Bereiche der darstellenden und der bildenden Kunst, sind bereits seit mehreren Jahren Teil des Teams und jedes Jahr aufs Neue begeistert von der Leidenschaft, mit der die Teilnehmer bei der Sache sind.