Marburger Sommerakademie startet

Bei der 44. Sommerakademie darf wieder vor Ort in Marburg Kunst und Kultur geschaffen werden. Foto: Georg Kronenberg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - Die 44. Marburger Sommerakademie für Darstellende und Bildende Kunst startet am Montag, 26. Juli.

Bis zum 13. August wird unter Anleitung eines internationalen Dozenten-Teams gemalt, gezeichnet, in Stein und Holz gebildhauert, in Ton modelliert, Fundstücke werden kunstvoll "recycelt", Linolschnitte gedruckt, Bücher angefertigt und Theater gespielt. Wer schnell ist, kann sich noch einen der letzten freien Plätze sichern. Selina Senti und Ana Laibach haben die Leitung übernommen - die Berlinerin Senti für den darstellenden Bereich und die Mannheimerin Laibach für den bildenden Bereich - und mit dem Fachdienst Kultur der Stadt Marburg das diesjährige Motto entwickelt: "Den Fuß in die Luft setzen und der Kreativität freien Lauf lassen".

Für den Tag der offenen Tür sowie die Atelier-Rundgänge, die in diesem Jahr nicht angeboten werden, sind Kurzfilme geplant, die Einblick in die Werkstätten und Kurse geben. Diese sind ab der zweiten Akademiewoche unter www.marburg.de/

sommerakademie zu sehen.

Eine Ausstellung mit Werken der Künstlerin Anna Kölle läuft in der Brüder-Grimm-Stube (Infos gibt es unter

www.tinyurl.com/xp7jvpt3).

In den folgenden Kursen sind noch Plätze frei:

W 26. bis 30. Juli: Monolog in Farbe

W 26. bis 30. Juli: Pastellmalerei

W 26. Juli bis 6. August: Malerei/Zeichnung - Porträt

W 26. Juli bis 6. August: Die Techniken des Linolschnitts (Philipp Hennevogl)

W 26. Juli bis 6. August: Bildhauerei - Holz

W 2. bis 6. August: Interieur - Freies Zeichnen, Malen und Montieren auf Papier

W 2. bis 6. August: Buch - Der Dialog zwischen den Seiten

W 9. bis 13. August: Art un Rat

W 9. bis 13. August: Ungewöhnliche Perspektiven bei der Körperdarstellung

W 26. bis 30. Juli: Pantomime-Workshop

W 2. bis 6. August: Traum und Wirklichkeit

W 9. bis 13. August: Theaterwoche Generationenmix

Anmeldung und weitere Infos unter der Adresse www.tinyurl.com/ucjeeyzboder beim Fachdienst Kultur, Telefon 0 64 21-201 41 05,

E-Mail sommerakademie @marburg-stadt.de