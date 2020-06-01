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Montag, 01.06.2020 - 18:00
3 min

Marburger Sportlerin rettet ein Leben

Ultramarathonläuferin Antje Krause stellt den Erfolg zurück und setzt auf Stammzellenspende statt Sport.

Von Heiko Krause
Im Februar spendete Antje Krause die Stammzellen. Bekannt ist sie als sehr erfolgreiche Ultraläuferin, auch im Nationaltrikot. In diesem Jahr sind die sportlichen Ambitionen aber zweitrangig. Fotos: Heiko Krause

Im Februar spendete Antje Krause die Stammzellen. Bekannt ist sie als sehr erfolgreiche Ultraläuferin, auch im Nationaltrikot. In diesem Jahr sind die sportlichen Ambitionen aber zweitrangig. Fotos: Heiko Krause

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