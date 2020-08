Marburger Stadtjubiläum soll 1,5 Millionen Euro kosten

Die Stadt Marburg feiert im Jahr 2022 die 800-Jahr-Feier zur Erinnerung an die Ersterwähnung von Marburg als Stadt. In der "Reinhardsbrunner Chronik" wurde erwähnt, dass Landgraf Ludwig von Thüringen, Ehemann der Heiligen Elisabeth, im Jahr 1222 zu einer Gerichtsverhandlung "mit den Bürgern der Stadt" ("cum burgensibus civitatis") in Marburg weilte. Erstmals wurde Marburg hier als "civitatis", also als Stadt genannt.

Im August 2018 hatte der Marburger Magistrat den Einstieg in die Planung für die Feier des Stadtjubiläums "Marburg800" beschlossen.

Damals wurden drei Themen-Arbeitsgruppen initiiert: "Marburg erinnern" rund um die 800-jährige Geschichte "Marburg erleben" zu den Festlichkeiten in Kultur, Sport und Gesellschaft sowie "Marburg erfinden" zu den Zukunftsperspektiven der Universitätsstadt.