Marburger Stadtmarketingchef wird Landesbeauftragter

Bei der Mitgliederversammlung des Landesverbandes Hessen der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland wird Jan-Bernd Röllmann (rechts), Geschäftsführer vom Stadtmarketing Marburg, zum Landesbeauftragten gewählt. Der neue Stellvertreter ist Dirk Wuschko vom Stadtmarketing Baunatal. Foto: Stadtmarketing Marburg

KASSEL/MARBURG - Bei der Mitgliederversammlung des Landesverbandes Hessen der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland in Kassel ist Jan-Bernd Röllmann, Geschäftsführer vom Stadtmarketing Marburg, zum Landesbeauftragten gewählt worden. Das teilte das Marburger Stadtmarketing mit. Der neue Stellvertreter ist Dirk Wuschko vom Stadtmarketing Baunatal.

Eine Neuwahl des Landesbeauftragten sowie des stellvertretenden Landesbeauftragten war erforderlich, weil die bis dahin amtierende Landesbeauftragte Anke Jansen (Darmstadt Citymarketing) nach 13 Jahren Vorstandsstandarbeit nicht mehr zur Wahl angetreten war. Jan-Bernd Röllmann war zuvor bereits knapp zwei Jahre als Stellvertreter in dem Gremium aktiv und wurde einstimmig ins neue Amt gewählt.

Röllmann dankte seiner Vorgängerin und sagte, in Zeiten der Pandemie sei dieses Amt ein Amt mit vielfältigen Aufgaben. So gehöre der Landesverband zum "Bündnis für die Innenstädte" des hessischen Wirtschaftsministeriums und habe prominent an der Erarbeitung des Landesprogrammes "Zukunft Innenstadt" mitgearbeitet.